Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ordu´nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım'ın (57) hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hasan E. yönetimindeki 28 NG 052 plakalı minibüsün geri geldiği, sırtı minibüse dönük olarak yokuş yukarı çıkan Haydar Yıldırım'ı altında kaldığı anlar yer aldı. (DHA)FOTOĞFARLIDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-02-19 22:28:33
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