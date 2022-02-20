TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Orduspor 1967, sahasında Karşıyaka'yı 10 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Emre Korkmaz xx, Mehmet Saldıraner xx, Yunus Yıldız xx
Orduspor 1967: Ali Alper xx, Ahmet Batuhan xx, Serhat xx, Hakan xx, Adem xx (Mustafa dk. 80 ?), Bilal xx, Mehmet Mert x (Ufuk dk. 57 xx), Eray xx, Metin xx (Seçim Can dk. 74 x), Cevatcan xx (Ferdi dk. 58 xx), Kadir xxx
Karşıyaka: Yusuf xx, Cenk xx, Mustafa Samican x, Abdulkadir x, Can Muhammet x (Deniz dk. 65 x), Namık Barış x (Kerem dk. 83 ?), Metin x (Fatih dk. 83 ?), Aykut x (Fatih dk. 11 x), Ertuğrul x, İhsan Furkan x, Özgür xx
Gol: Kadir (dk. 90+2) (Orduspor 1967)
Sarı Kartlar: Cenk, Mustafa Sami, Fatih, Özgür (Karşıyaka) Adem, Eray (Orduspor 1967)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.