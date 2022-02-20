2 kardeş, 3 yıl arayla aynı hastanede öldü

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Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Ulubey ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Gürkan Temiz (16) Samsun'da hayatını kaybetti. Gürkan'ın kardeşi Egemen'in (3) de yaklaşık 3 yıl önce aynı hastanede öldüğü belirtildi.

Bir süredir eklem rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tevrat-Serpil Temiz çiftinin oğlu Gürkan Temiz, 13 Şubat'ta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Gürkan, Ordu Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürkan, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürkan, dün hastanede hayatını kaybetti. Ordu'ya getirilen Gürkan´ın cenazesi, Ulubey ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Gürkan Temiz'in 3 yaşındaki kardeşi Egemen Temiz'in de 2019'un Haziran ayında yüksek ateş nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-02-20 17:21:52



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