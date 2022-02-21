Başkan Tavlı: “Heyelan bölgesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve ulaşımı da etkileyen heyelan bölgesinde alternatif yol çalışmaları tamamlandı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kaymakam Ayhan Işık ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, tüm imkanları hızlı bir şekilde kullandıklarını söyledi.

İnkur Mahallesi Kabadayı Mevkii’nde meydana gelen heyelan nedeniyle 13 bina boşaltılmış, risk oluşturan iki bina ise yıkılmıştı. Heyelan aynı zamanda mahalle yolunda da göçük oluşturarak ulaşımı engellerken, Ünye Belediyesi alternatif yol çalışmalarına başlayarak tamamladı. Alternatif yolda beton çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Tavlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İnkur Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrasında devletimiz ve belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Heyelan nedeniyle uçan yola alternatif olarak kullanılan yolda beton yol çalışmalarımızda sona geldik. Heyelanın yaşandığı ilk günden itibaren süreci yakından takip eden ve desteklerini esirgemeyen Ordu Valimiz Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum” dedi.

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