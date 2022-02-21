Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var”

Ordu’da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Sonel, salgının ölümcül etkisinin aşı sayesinde azaldığını gözlemlediklerini belirterek, vatandaşların aşı yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Kovid19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.



“Vaka sayılarında azalma var”

Kovid19 pandemisinde 101’inci haftanın geride kaldığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Mevsimsel şartlarla birlikte Omicron varyantının hızlı yayılması sonucu vaka sayılarında bir artış olduğu hepimizin malumudur. Ancak, pandeminin 99’uncu ve 100’üncü haftalarına göre 101’inci haftasında vaka sayılarında bir azalma olduğunu da görüyoruz. Aşılarını zamanında yaptıran vatandaşlarımızın salgını hafif atlattığını müşahede ediyoruz. Onun niçin vatandaşlarımızdan isteğimiz, mutlaka hatırlatma dozu aşılarını yaptırsınlar” dedi.



“Salgının ölümcül etkisi azalıyor”

Kovid19 salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığını korumak için iki yıldır yoğun bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Pandeminin ilk günlerinden itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gereken her türlü tedbiri aldı ve uyguladı. Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var. Aşılarını düzenli olarak yaptıran vatandaşlarımızın bu illete yakalanmış olsa bile hastalığı hafif geçirdiğini görüyoruz. Turkovac aşımız da kullanım da artık. Hiç aşı olmayan veya hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın, aşılarını mutlaka olmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca, kendi koruyucu bireysel tedbirlerimizi de asla ihmal etmemeliyiz. İnşallah en kısa sürede bu badireyi de atlatacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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