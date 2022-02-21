Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var”

İHA

Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var”

Ordu’da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Sonel, salgının ölümcül etkisinin aşı sayesinde azaldığını gözlemlediklerini belirterek, vatandaşların aşı yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.
Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Kovid19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“Vaka sayılarında azalma var”
Kovid19 pandemisinde 101’inci haftanın geride kaldığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Mevsimsel şartlarla birlikte Omicron varyantının hızlı yayılması sonucu vaka sayılarında bir artış olduğu hepimizin malumudur. Ancak, pandeminin 99’uncu ve 100’üncü haftalarına göre 101’inci haftasında vaka sayılarında bir azalma olduğunu da görüyoruz. Aşılarını zamanında yaptıran vatandaşlarımızın salgını hafif atlattığını müşahede ediyoruz. Onun niçin vatandaşlarımızdan isteğimiz, mutlaka hatırlatma dozu aşılarını yaptırsınlar” dedi.

“Salgının ölümcül etkisi azalıyor”
Kovid19 salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığını korumak için iki yıldır yoğun bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Pandeminin ilk günlerinden itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gereken her türlü tedbiri aldı ve uyguladı. Gelmiş olduğumuz noktada, salgının ölümcül etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Bunda da aşının çok büyük bir etkisi var. Aşılarını düzenli olarak yaptıran vatandaşlarımızın bu illete yakalanmış olsa bile hastalığı hafif geçirdiğini görüyoruz. Turkovac aşımız da kullanım da artık. Hiç aşı olmayan veya hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın, aşılarını mutlaka olmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca, kendi koruyucu bireysel tedbirlerimizi de asla ihmal etmemeliyiz. İnşallah en kısa sürede bu badireyi de atlatacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuş’ta 'dijital arşiv' dönemi
YEREL HABERLER Akkuş’ta 'dijital arşiv' dönemi
Ordu’da yaşlılar emin ellerde Akıllı saat ile hayatları kolaylaşacak
YEREL HABERLER Ordu’da yaşlılar emin ellerde Akıllı saat ile ...
Ordu’da asayiş çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da asayiş çalışmaları sürüyor
Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi ...
Ordu’da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi
Başkan Tavlı: “Heyelan bölgesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Heyelan bölgesi için tüm imkanlarımızı ...
Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu
2 kardeş, 3 yıl arayla aynı hastanede öldü
YEREL HABERLER 2 kardeş, 3 yıl arayla aynı hastanede öldü
Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti
TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Karşıyaka: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Karşıyaka: 0
Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını ...
Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında ...
Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını ...
Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi
Tüfekle vurulan köpeğin 7 yavrusu başında bekledi
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan köpeğin 7 yavrusu başında bekledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.