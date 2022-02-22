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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa ve Ünye’de içme suyu yatırımları devam ediyor

İHA

Fatsa ve Ünye’de içme suyu yatırımları devam ediyor

Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde içme suyu yatırımları sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerin içme suyu problemlerinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Fatsa ilçesi Eskiordu, Geyikçeli Mahalleleri ile Ünye ilçesi Ortayılmazlar ve Eskikızılcakese Mahallelerinde başlayan içme suyu çalışmaları devam ediyor.
OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Fatsa ve Ünye ilçesinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Genel Müdür Murat Us, “Ekiplerimiz ile birlikte her gün sahada ve yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek hizmetin biran önce halkımızla buluşturmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda bugün ekiplerimiz ile birlikte Fatsa ve Ünye ilçelerimizde sürdürdüğümüz içme suyu yatırımlarını yerinde inceledik. Fatsa ilçesi Eskiordu, Geyikçeli Mahallesi ile Ünye ilçesi Ortayılmazlar ve Eskikızılcakese Mahallesi'nde ekiplerimiz tarafından başlattığımız içme suyu yatırımlarını kısa süre içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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