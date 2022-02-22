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Vali Sonel'den ev ziyaretleri Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit, gazi, yetim ve öksüz aileleri ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Vali Sonel'den ev ziyaretleri Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit, gazi, yetim ve öksüz aileleri ziyaretlerini sürdürüyor

Yetim, öksüz evlatların, engeli olan vatandaşların, şehit ve gazi ailelerinin her fırsatta yanında olmaya özen gösteren Ordu Valisi Tuncay Sonel, hane ziyaretlerini sürdürüyor.
İlk ziyaretini, 8 Ekim 1992 tarihinde, Adıyaman’da şehit olan J. Kom. Onb. Fahrittin Akduman’ın Akyazı Mahallesinde yaşayan ailesine yapan Vali Tuncay Sonel, şehit babası İsmet Akduman’ın hal ve hatırını sordu, sağlık ve geçim durumları hakkında bilgi aldı. Aileyle bir süre sohbet eden Vali Sonel, “Sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizlerden bir isteğiniz var mı?” diye sorunca şehit babası İsmet Akduman, “Ölmeden önce köydeki evime giden yolun beton olduğunu görmek isterim” dedi. Şehit babası İsmet Akduman’ın bu isteğini yerine getiren Vali Sonel, “Beton yolun hayırlı olsun İsmet amca. Havalar düzeldiğinde ilk iş olarak senin evine giden yolu betonlayacağız. Sizler baş tacısınız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır” diyerek, yolunun betonlanacağı sözünü verdi.
İkinci ziyaretini, Akyazı Mahallesinde ikamet eden ve 1 Mayıs 1999 tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Gazi olan P. Onb. Ayhan Yücel’e yapan Vali Tuncay Sonel, Gazi Ayhan Yücel ve eşi Yasemin Yücel’in hal ve hatırını sordu. Gazi Ayhan ve eşi Yasemin Yücel ile bir süre sohbet eden Vali Sonel, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Sizler için yapabileceğim bir şey var mı? Bizlerden bir isteğiniz var mı?” diye konuştu. Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Gazi Ayhan Yücel ve eşi Yasemin Yücel de, “Ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Görevinizde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştular.

Evde eğitim hizmeti verilen çocukları ziyaret etti
Ziyaretler kapsamında evde eğitim hizmeti verilen öğrencileri ve ailelerini, eşi Handan Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve eşi Nefise Vargeloğlu ile birlikte ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, öğrencilerin aldıkları eğitim ve ailelerin durumu hakkında bilgi aldı. Bu kapsamdaki ilk ziyaretini, zihinsel ve bedensel engeli olan ve evde eğitim hizmeti verilen 8 yaşındaki Ömer Efe Aksu’nun Durugöl Mahallesindeki evine yapan Vali Tuncay Sonel, Ömer Efe Aksu’nun ve ailesinin hal ve hatırını sordu. Ömer Efe Aksu’nun sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında ailesinden bilgi alan Vali Sonel, “Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Ne ihtiyacınız varsa, biz buradayız, yanınızdayız. Bizlerden bir isteğiniz olursa hiç çekinmeden bizlere söyleyebilirsiniz, iletebilirsiniz. Ömer Efe yavrumuza sağlıklı ömürler, eğitim hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Arzu Aksu, “Bugün hanemizi şereflendirdiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Ömer Efe’de çok mutlu oldu. Allah sizlerden razı olsun. Devletimiz her daim bizlerin yanında. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerine yer verdi.

12 yaşındaki Emirhan'ın medikal ayakkabı sevinci
Daha sonra Saray Mahallesi'nde yaşayan ve evde eğitim hizmeti verilen zihinsel engeli olan 12 yaşındaki Emirhan Yıldırım’ı ziyaret eden Vali Sonel, Emirhan’ın ve ailesinin hal ve hatırını sordu. Emirhan Yıldırım’ın sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında ailesinden bilgi alan Vali Sonel, “Bugün, sizleri hanenizde ziyaret etmek istedik. Emirhan’ı görelim istedik. Varsa bir ihtiyacı yerine getirelim istedik. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Ne ihtiyacınız varsa bize burada söyleyebilirsiniz. Emirhan yavrumuza sağlıklı ömürler, eğitim hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Ercan Yıldırım, “Sizleri burada görmekten çok mutlu olduk. Bizi onurlandırdınız, hanemizi şereflendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun” diyerek, Emirhan’ın daha iyi yürüyebilmesi için özel yapılan medikal ayakkabıya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu talebi anında yerine getiren Vali Sonel, Emirhan’ın ihtiyacı olan medikal ayakkabıyı temin ederek, aileye teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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