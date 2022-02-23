Altınordu’da okul bahçeleri yeşilleniyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçedeki okul bahçeleri, dört mevsim yeşil kalan meyve bahçelerine dönüştürülüyor. Bu kapsamda çeşitli narenciye fidanları, ekipler tarafından okul bahçelerindeki alanlarda toprakla buluşturuluyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından başlatılan ve ‘Şehrin 100’üncü Yılına Özel 100 Bin Fidan’ projesi kapsamında geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. 70 kırsal mahallede 80 bin ceviz fidanını üreticilere teslim eden Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde ise limon, mandalina ve portakaldan oluşan 20 bin fidan ile dört mevsim yeşil kalacak narenciye bahçeleri oluşturuyor. Parklara, yeşil alanlara ve kullanım dışı arazilere dikimi devam eden fidanlar, yapılan iş birliği kapsamında okul bahçelerini de yeşillendiriyor.



"Şehrimizin doğal güzelliklerini koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmalıyız”

Bugüne kadar ilçede çok sayıda çevre dostu çalışmaya imza attıklarını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu’nun sahip olduğu doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve kenti daha yeşil hale getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Okul bahçelerine fidan dikimini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Tören, “Çocuklarımızın gelişiminde etkileşim içinde olduğu fiziksel çevresi büyük öneme sahiptir. Bu proje ile çocuklarımız için en önemli kentsel mekanların başında gelen okullarımızın bahçelerini yeşillendirirken aynı zamanda onlara çevre ve doğa bilinci aşılıyor ağaç ve yeşil sevgisi ile yetişmelerine de katkı veriyoruz. Çocuklarımıza bir fidanın nasıl yetiştiğini de göstermek istiyoruz. Bir fidanın toprakla buluşması, gelişip büyümesi, meyve vermesi çocuklarımızın bunu gözlemleyebilmesi ve ona sahip çıkabilmeleri, çevre bilinci ile yetişmiş duyarlı bireyler olmaları açısından büyük farkındalık oluşturacaktır. Projemizde iş birliği ve desteklerini esirgemeyen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve meyve fidanlarımızı sevgi ile büyüteceklerine inandığım evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşanabilir şehir, yaşanabilir dünya için fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Okul bahçelerinin yeşillenmesinden mutlu olan okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ise Başkan Tören’e teşekkürlerini ilettiler.

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