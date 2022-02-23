Aşçı kurslarına kadınlardan büyük ilgi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) tarafından açılan “Aşçı Çırağı ve Aşçı Yardımcılığı Kursu” eğitimleri devam ediyor. İlginin yoğun olduğu kurslarda katılımcılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait profesyonel mutfaklarda hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor, hem de meslek sahibi oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi imkânı sunuyor.



Profesyonel mutfaklarında pratik eğitim

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan ORMEK kurslarında yiyecek ve içecek hizmetleri alanında istihdam imkanı sağlamak için açtığı Aşçı Çırağı ve Aşçı Yardımcılığı kurslarına ilgi yoğun oluyor. Uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel mutfaklarında pratikte de birçok yeterlilik kazanıyor. Yöresel yemeklerden dünya mutfağına geniş bir yelpazede eğitim alan kursiyerler her alanda bilgi ediniyor.



Sertifika alan iş sahibi oluyor

Toplamda 6 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Sertifika sahibi olan kursiyerler, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecekiçecek ünitelerinde ve buna benzer birçok alanda çalışma imkanı bulacak.

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