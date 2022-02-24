Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalle için başlatılan toplam 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, özellikle kırsal mahallelerdeki alanları da beton yol hizmetiyle buluşturuyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in 72 mahalle için başlattığı toplam 50 kilometre uzunluğundaki beton yol programını yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Devam eden beton yol çalışmaları programında 25’inci mahalle olan Eyüplü Mahallesi’ndeki çalışmalar da tamamlandı. Mahallenin 3 sokağında beton yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşların hizmetine sundu.

Kentin eğitim, kültür, tarım, ticaret, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için ciddi bir altyapıya ihtiyaç olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Tarımsal üretimin merkezi durumunda olan kırsal mahallerimizin ulaşım ağını güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuyoruz. Altınordu’muza yapacağımız hizmetler ile varlık sebebimiz olan insanımızın hemşehrilerimizin duasını almak ve yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Günü kurtarma derdinde değiliz, bilakis geleceğin Altınordu’su için projeler üretiyoruz. Altınordu için kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımda, turizmde, kültürde sanatta, sporda, teknolojide, üretimin her alanında, hizmetlerimizle her kesimin, yaşamaktan mutluluk duyacakları şehir Altınordu için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.