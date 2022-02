Vali Sonel: “Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız” Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü’nde 148 kişiyi tek tek dinledi

Halk Günü toplantılarını her hafta düzenli olarak yapan Vali Tuncay Sonel, bugün de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun, şikâyet ve taleplerini dile getirdiği Halk Günü toplantılarında kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik olmak üzere tüm sorunlara ve taleplere çözüm bularak vatandaşların derdine derman olan Vali Sonel, bugün de 148 kişiyi tek tek dinledi.

Halk Günü toplantısına katılan başta yaşlı, engeli olan vatandaşlar olmak üzere yaşadıkları sıkıntılarının çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine de talimatlar veren Vali Sonel, “Amacımız, bizlere iletilen her türlü sorun, şikayet ve taleplere daha hızlı çözümler üretebilmek, vatandaşımızı buradan mutlu göndermektir” dedi.

İhtiyaç sahiplerine istedikleri gıda ürünlerini alabilmeleri için hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda kartları verildiğini belirten Vali Sonel, “Göreve geldiğimizden beri geçen 20 ay süresince, her hafta gerçekleştirdiğimiz halk günlerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 75 bin TL civarında hayırsever dostlarımızın katkıları ile alışveriş kartları da dağıtıyoruz. Annelerimiz çocuklarına istediklerini marketlerden rahatlıkla alabilsinler diye. Bu vesile ile bu konuda katkı yapan tüm hayırsever arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen her konuyu yakından takip ediyoruz ve sıkıntılarını gidermek için gereken hassasiyeti gösteriyoruz” diyen Vali Sonel, ”Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Bizlere her daim rahatlıkla ulaşabilir, sorunlarınızı iletebilirsiniz” diye konuştu.

Halk Gününe katılan vatandaşlar ise sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.

Vali Tuncay Sonel, her Halk Günü toplantısında olduğu gibi bugün de aileleri ile birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

