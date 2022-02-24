Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Ordu’nun Ünye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evi dumanlar sardı. Mahallelinin yangını görmesiyle ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonrası yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

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