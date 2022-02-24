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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile kamyonet kaza yaptı: 1 yaralı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile kamyonet kaza yaptı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Santral 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem S. idaresindeki motosiklet, tali yoldan çıkmakta olan Ahmet F. yönetimindeki 52 ABA 408 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem S. yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Erdem S., Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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