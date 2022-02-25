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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma (2)

DHA

Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma (2)


KÖPEĞİN SAHİBİ DOKTOR KONUŞTU
Ordu'da polis memurunun üzerlerine doğru koşarak geldiği için ateş edip öldürdüğü köpeğin sahibi Ordu Devlet Hastanesi´nde Kalp Damar Cerrahi Bölümü´nde görevli Doç. Dr. Mihriban Yalçın (43) konuştu. Köpeğini 1,5 yıl önce kuzeninden aldığını ve `Ares´ adını verdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim kendimize ait müstakil evimiz var. Sadece annemlerle biz oturuyoruz. Köpek bahçeden kaçıyor, biraz ileride başka bir köpekle dalaşmış. Polise haber vermişler. Polis gelmiş, sonrasında eşimi aramışlar. Eşim de babamı aramış. Babam iş yerinden gelmiş ve köpeği almış. Daha sonra köpek başka bir evin arkasına gitmiş. Bu sırada yürüyerek iki polis geliyor. Polis anneme; `köpeğiniz hakkında şikayet var. Görürsem vuracağım ya da belediyeye haber vereceğim´ diyor. Bunun üzerine babam köpeği boynundaki tasmasından tutarak eve getiriyor. Annemin elinde de mama var. Mamayı görünce önce anneme doğru geliyor, daha sonra polisleri görünce polise doğru koşmaya başlıyor. Polisi görünce duruyor, yanına yaklaştığı sırada. Bu sırada silahını çıkarıp vuruyor köpeğimi. Havaya uyarı ateşinde falan bulunmuyor. Yanındaki polisin elinde taşlar varmış, taşlarla köpeği korkutmaya çalışmaya yok. Köpeğin polise hiçbir teması yok. Köpeğimi oracıkta öldürmüş" dedi.
`SALDIRGAN KÖPEK DEĞİLDİ´
Köpeğinin saldırgan olmadığını söyleyen Yalçın, "Köpeğim daha önce kimseyi ısırmadı. Saldırgan köpek değildi. Her köpek gibi bulunduğu yeri sahipleniyor. Araba geçtiğinde veya yabancı biri geldiğinde havlıyor. Elinizi uzatıp koklatırsanız hiçbir şey yapmıyor. Benim evime gelen giden bir sürü misafir var. Hiç kimseye bugüne kadar bir şey yapmadı" diye konuştu. Yalçın, polisten şikayetçi olduğunu söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-02-25 16:18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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