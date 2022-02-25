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Yakarak öldürmeye çalıştığı eski eşine "Yaşım genç, 35 yılı göze aldım seni yaşatmam" demiş Ordu’nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yanıcı madde dökülerek yakılan ve ağır yaralanan kadın, eski eşinden tehditler aldığını söyledi Erkan Emiroğlu hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı

İHA

Yakarak öldürmeye çalıştığı eski eşine "Yaşım genç, 35 yılı göze aldım seni yaşatmam" demiş Ordu’nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yanıcı madde dökülerek yakılan ve ağır yaralanan kadın, eski eşinden tehditler aldığını söyledi Erkan Emiroğlu hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı

Ordu'da eski eşi Elvan Sözkesen’i üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı gerekçesiyle tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. Sözkesen ifadesinde eski eşinin sürekli kendisini ölümle tehdit ettiğini, "Yaşım genç, 35 yılı göze aldım seni yaşatmam" dediğini ileri sürerken, olayı gerçekleştiren Erkan Emiroğlu ise üzerine attığı yanıcı maddenin elindeki sigara nedeniyle alev aldığını savundu.
Olay, 12 Ocak tarihi sabah saatlerinde Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Emiroğlu, 10 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile geçtiğimiz yıl boşandı. Olay günü kadının evinin kapısına gitti. Bu sırada eski kocasının babasının getirdiği erzakları almak için aşağıda bulunan Sözkesen, yukarıya geri çıktığında ise eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştı. Bir süre yaşanan tartışmanın ardından Erkan Emiroğlu, eski eşi Elvan Sözkesen’in üzerine yanıcı madde dökerek, iddiaya göre ateşe verdi. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan kadın, ilk olarak Fatsa’da, sonrasında ise Samsun’da tedavi altına alındı.
Olaydan sonra yürütülen geniş çaplı operasyon sonucu Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının takibi ile Erkan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. Erkan Emiroğlu hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanırken, baba T. Emiroğlu hakkında ise ‘öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme’ suçundan düzenlenen iddianame Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“35 yılı göze aldım, seni yaşatmam”
Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar olan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Elvan Sözkesen ifadesinde, eski eşinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, olay günü eski kayınpederinin getirdiği erzakları almak için aşağıya indiğini belirterek, evine çıktığında kapıda eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştığını söyledi. Eski eşine konuşmak istemediğini söylemesi üzerine Sözkesen’in "Dur bir soluklanayım, kapıyı aç da bana bir bardak su ver" dediğini belirten Elvan Sözkesen, “Kendi ikametime yönelmeyip alt kata yöneldim. Korkup kaçmaya çalıştığım esnada sırtımda ve başımda ıslaklık hissettim. Sonrasında anlamadan birden üzerim alev almaya başladı. Bağırmam üzerine alt kattaki komşum kapıyı açtı ve beni banyoya yönlendirdi. Komşum ‘bunu kim yaptı?’ diye sorunca eski eşim olduğunu söyledim ve bana ‘arkadaki adam mı?’ diye sorması üzerine eski eşimin halen orada olduğunu anladım. Eski eşim üzerimdeki alevleri söndürmeye çalışmadı, benim yanmamı izledi. İkametime çıkarken yanıcı bir madde görmedim. Beni 15 gündür ’35 yılı göze aldım seni yaşatmam, başkasıyla evlenemezsin, benimle tekrar evleneceksin, Fatsa’dan gidersen seni yaşatmam’ şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Erkan Emiroğlu’nun yanıcı maddeyi üzerindeki kalın montunun cebinde getirdiğini düşünüyorum” dedi.

“Ben yangını söndürmeye çalıştım, pişmanım”
Erkan Emiroğlu ise alınan ifadesinde olay günü amacının zarar vermek olmadığını iddia ederek, “O gün Elvan’ın kapısına varmadan 6’ncı katta karşılaştık ve konuşmak istedim. Konuşmak istediğimi söyledim, kendisi konuşulacak bir şey olmadığını söyledi, hakaret etti ve beni itekledi. Sonrasında kendisine sinirle merdivende bulunan sıvıyı fırlattım. Bu sırada elimde sigara vardı, ağzıma götürünce alev aldı. Elvan çığlık atmaya başladı, bu sırada alt kattaki komşu kapıyı açtı. Tanımadığım kadın komşu içi su dolu kova verdi. Bu su ile Elvan’ın üzerindeki yangını söndürmeye çalıştım. Olayın şoku ile sonra yavaş bir şekilde merdivenlerden inerek, olay yerinden uzaklaştım. Kendisine husumet beslemedim, her ihtiyacını giderdim, pişmanım” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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