Altınordu’da kandil simidi ikramı

Ordu’da, Altınordu Belediyesi tarafından Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidi, kandil şekeri ikram edildi.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Miraç Kandil’i münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi, çocuklara ise kandil şekeri ikram edildi. Miraç Kandili münasebetiyle yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalara ve şehir merkezinde Tahıl Pazarı’na ve İsmet Paşa Caddesi’ne kurulan stantlarda ekipler tarafından kandil simidi ikram edilirken, vatandaşlar her kandilde yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Büyük Altınordu ailemizin, gurbetteki diğer yarımız olan hemşehrilerimizin, Âlemi İslâm'ın ve milletimizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.