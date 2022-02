Vali Sonel, bu kez öğretmenlerin gönlünü aldı Ordu Valisi Tuncay Sonel, 96 öğretmeni yurt içi ve yurt dışı gezisine gönderdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, diğer görev yerlerinde olduğu gibi her 24 Kasım’da öğretmenlere yurt dışı ve yurt içi gezilerine gönderme sözü ve geleneğini Ordu’da da devam ettirdi.

Vali Sonel, 24 Kasım 2021 tarihinde, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlama programında, öğretmenlere vermiş olduğu yurt dışı ve yurt içi gezisi sözünü yerine getirdi. Her ilçeden kura çekme yöntemi ile belirlenen 24 öğretmen Balkan ülkeleri gezisine, 24 öğretmen GAP turuna, 24 öğretmen İstanbul ve 24 öğretmen de İzmir olmak üzere gezi programı gerçekleştirilmiş oldu.

Öğretmenler Günü programında yaptığı konuşma esnasında öğretmenlere verdiği yurt dışı ve yurt içi gezisi sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Sonel, “Geleceğimizi şekillendiren, eli öpülesi öğretmenlerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Daha önce görev yaptığımız yerlerde olduğu gibi Ordu’da da öğretmenlerimize duyduğumuz sevginin, saygının bir tezahürü olarak onlara bir jest yapmak istedik. Ve onların özel günlerinde bu sözümüzü ifade ettik. Ordu Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle öğretmenlerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Bu etkinliğimizde bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” diyerek, 17 emekli öğretmenimizin de Kapadokya gezisine gönderileceğini sözlerine ekledi.

Gezi sonrası oldukça duygulanan ve mutluluklarını dile getiren öğretmenler ise, “Bizlere ayrı bir önem ve değer veren ve bunu da her fırsatta gösteren eğitim gönüllüsü Valimiz Tuncay Sonel’e, bizlere büyük bir moral ve motivasyon sağlayan yurt dışı ve yurt içi gezisi için şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.

