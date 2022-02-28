Ordu’ya 14 uzman ve 25 pratisyen hekim kadrosu açıldı

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il genelinde görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 103. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası'nda 14 uzman hekim ile 25 pratisyen hekim olmak üzere, toplam 39 hekim ataması yapılacağını açıkladı.

Yapılan atamalarla sağlık hizmetlerimizdeki uzman ve pratisyen hekim eksikliğinin büyük oranda giderilmiş olacağını söyleyen Dr. Kasapoğlu, “İlimize daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu anlamında katkı sağlayan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçenlere şükranlarımı sunarım. Bizler tüm sağlık personeli ile beraber halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni atamaların İlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kasapoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Aybastı, Gölköy ve Mesudiye Devlet Hastanelerine 3 aile hekimi, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Endokrinolojisi ile çocuk nörolojisi, Fatsa Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları ve plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, Ordu Devlet Hastanesine yoğun bakım ve nöroloji, Kumru Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları, Ulubey, Perşembe ve Ünye Devlet Hastanelerine iç hastalıkları uzmanı branşlarında hekim atanacağı belirtildi.

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