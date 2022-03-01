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Uzmanından sevindirici haber: “Son varyant yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor” Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: “Farkına varmadan hastalığı geçiren çok kişi var” “Aşının güvenilirliği çok fazladır, virüs kendi kendini yok ediyor ama tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor”

İHA

Uzmanından sevindirici haber: “Son varyant yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor” Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: “Farkına varmadan hastalığı geçiren çok kişi var” “Aşının güvenilirliği çok fazladır, virüs kendi kendini yok ediyor ama tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Omicron varyantı gerçekten yüz güldürücü. Virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını ve vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında, "1218 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" dedi ve "1218 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.

“Farkına varmadan hastalığı geçiren çok kişi var”
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tüm Türkiye’de korona virüs vakalarında azalma olduğuna değinerek, “Ordu’da vaka sayıları düşüyor, il genellerine bakıldığı zaman yükselen iller olabilir ancak toplama bakıldığı zaman Türkiye’de vaka sayılarında ciddi bir düşüş var, beraberinde ölüm sayılarında da düşüş var. Bu sevindirici bir durum. Bu varyasyondan kaynaklanıyor, omicron varyantı hafif geçiyor, ölüm sayıları azalıyor hatta farkına varmadan hastalığı geçiren birçok kişi var. Hastamız olarak bile kabul edemiyoruz, çünkü hiç hissetmediği için ve test yaptırmadığı için hastalığı bilmeden geçiriyorlar” diye konuştu.

“Son varyant yüz güldürücü, kendi kendini yok ediyor”
“Bu son varyant gerçekten yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler oluşturabileceği ile ilgili şuan yorum yapmamız mümkün değil. Bu nedenle tedbirimizi elden bırakmamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Aşının güvenilirliği çok fazladır”
Sağlık Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yakın zamanda bazı kısıtlamaları tamamen kaldırabileceğini düşündüklerini ifade eden Enginyurt, “Ama yine de uzunca bir süre tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, kural olsun ve olmasın tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Bu tablo şunu göstermiştir ki; aşının güvenliği çok fazladır. O nedenle aşılarımızı ve hatırlatma dozlarını yaptırmamız gerekiyor ta ki ‘tüm dünyada pandemi kalktı’ denilene kadar aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Benim izlediğim servis ve polikliniklerde hastalar eğer aşılı ise hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Ölüm oranları şuan sadece yaşlı hastalarda ve aşı olmayan yaşı hastalarda görünüyor. O nedenle yaşlılarımız da korumak adına onların aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptıralım” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu’da aşı oranlarının Türkiye’deki aşı oranlarının çok üzerinde olduğunu ve bu konuda vatandaşların ilgisi ve sağlık çalışanlarının gayretinin fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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