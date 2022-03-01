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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile buluşmaları sürdürüyor.

Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile buluşmaları sürdürüyor.
Göreve geldiği günden itibaren eğitime olan desteklerini devam ettiren Başkan Tavlı, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu’nda idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel’in de bulunduğu ziyarette Başkan Tavlı öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyarette yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu’nda güzel projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Tavlı, öğretmenlik mesleğini önemine de değinerek, “Sizler geleceğimize hizmet ederken biz de şehrimizin gelişimine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ama sizlerin yaptığı iş daha kutsal, bunu samimiyetle ifade ediyorum. Bizlerin yaptığı iş bozulup yeniden yapılabilir ama bir nesil bozulduğu zaman ülke elden gitti demektir. Onun için sizlerin hata yapma şansı yok. Ben hata yapsam düzelir ama sizler hata yaptığınızda bunun bedelini ülke öder. Öğretmenlik hata kabul etmeyen meslektir. Bu nedenle yaptığınız güzel çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ediyorum. Allah sizi muvaffak eylesin. Sizlerin başarılı olmanız demek ülkemizin geleceğinin sağlam ellerde sağlam temeller üzerinde güçlenmesi demek. Emek ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Okul Müdürü Fezail Kalafat ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.

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