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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kibar, “Fatsa’mızın köklü sorunlarına çözüm üretiyoruz”

İHA

Kibar, “Fatsa’mızın köklü sorunlarına çözüm üretiyoruz”

Tüm çalışmaları şehirde yaşayanların mutluluğu, refahı, huzuru ve daha güzel bir Fatsa için yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu mevkiisinde uzun süren altyapı çalışmalarının tamamlandığını, şimdi sıranın üst yapı çalışmalarında olduğunu ifade etti.

"40 yıllık altyapı sorununa neşter vurduk"
Şehrin yıllarca bekleyen sorunlarına köklü çözümler ürettiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Tüm süreçleriyle hassasiyetle takip ettiğimiz ilçemiz Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu mevkiinde, 1980 yılında ulaşıma açılan ancak, altyapısı hiç olmayan bölgenin 40 yıllık altyapı sorununa neşter vurduk. Doğal gaz çalışmalarını tamamıyla bitirdiğimiz bölgede hiç olmayan, aşırı yağmurlarda muhtemel sel felaketine yol açabilecek tehlikenin önüne geçmek için yağmur suyu tahliye kanallarının eksikliğini giderdik. Ordu Büyükşehir Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri(OSKİ) ile birlikte, Topaloğlu, Nazmiye Komitoğlu, Şehit Uğur Yücetepe, Şehit Muhittin Akyol, Ceviz, Kayısı ve Dizdaroğlu Sokaklarında geçen sene ekim ayı başından itibaren yenileme çalışmalarına başladığımız içme suyu ve kanalizasyon hatlarını 2021 Aralık ayı itibariyle tamamladık. OSKİ Genel Müdürlüğümüz, bu hizmetler kapsamında, 1000 metre içme suyu, 1000 metre de, kanalizasyon hattı yapmıştır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüzce daha önce bu bölgede hiç olmayan yağmur suyu altyapı çalışmaları, akabinde yol zayıf zemin çalışmaları 2022 Ocak ayı sonunda bitirdik. Telekom ile birlikte altyapısı olmayan Şehit Muhittin Akyol Sokağı internete kavuşturduk. Tüm altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştığımız, çok eski bir yerleşim merkezi olan bu bölgede dekoratif taş ile yol yapım ihalesi kapsamında Dumlupınar Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallelerimizde yüklenici firma 2022 Şubat ayı itibariyle mevcut kaldırımların sökümüne ve tesviye çalışmalarına başlamış ve çalışmaları devam etmektedir” dedi.

"Altyapısını bitirdiğimiz Topaloğlu’nda üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor"
Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu mevkiinde eskisinden daha sağlam ve nitelikli bir hale getirdikleri altyapı çalışmalarından sonra, üstyapı çalışmalarına start verdiklerini kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa’mızı çeşitli yatırım projeleri ve altyapı çalışmaları ile güzelleştirerek halkımızın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak yolunda tüm enerjimizi harcıyoruz. Tüm çalışmalarımızı halkımızın mutluluğu, refahı, huzuru ve daha güzel bir Fatsa için yapıyoruz. Altyapısına dev bütçelerle ciddi yatırımlar yaptığımız mevkide, yolların zayıf zemin kazısına başlayarak yol dolgusunu yaptık. Ardından sıcak asfalt çalışmalarımızla kalıcı, standardı yüksek, konforlu yolu, bölge esnafımızın ve halkımızın hizmete sunacağız. Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu mevkiinde söküm çalışmalarına devam ettiğimiz özelliğini kaybetmiş eski kaldırım taşlarını, bir hafta içerisinde başlayacağımız çalışmalar kapsamında bölgeyi modern dekoratif taşlarla şık bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

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