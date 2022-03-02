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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fiyatlardaki düşüş sonrası semt pazarları hareketlendi

İHA

Fiyatlardaki düşüş sonrası semt pazarları hareketlendi

Ordu’da haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında, geçen haftalara göre hareketlilik başladı. Pazarcı esnafı, özellikle sebze fiyatlarındaki düşüşlerin işlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.
İnsanların, haftanın belirli günlerinde kurulan ve sebzemeyve başta olmak üzere çeşitli ev ihtiyaçlarının karşıladığı semt pazarlarında, düşen fiyatlar sonrası hareketlendi. Geçen haftalara göre çoğu üründe yarı yarıya düşen fiyatlar hem pazarcıları hem de vatandaşları memnun etti. Pazarcılar, geçtiğimiz haftalarda 15 liraya satılan domatesin 7 liraya kadar düştüğünü, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle ihracatın azaldığını ve bu durumun fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Altınordu ilçesinde çarşamba günleri kurulan pazar alanında esnaf olan Serkan Polat, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle ihracatın azaldığını, bu nedenle fiyatların gerildiğini söyledi. Polat, son birkaç gündür azalan fiyatlar nedeniyle işlerde yoğunluğun arttığını belirterek, “Eskisi kadar olmasa da işlerde hareketlilik var. Geçtiğimiz haftalarda yüksek fiyat nedeniyle insanlar ihtiyacı kadar bir ürün almıyordu. Şimdi ise işler bir hayli arttı” dedi.
Metin Camcı isimli pazarcı esnafı da hareketlilikte artış olduğunu belirterek, “Fiyatlar bir hayli geriledi. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarında düşüş var ancak bazı ürünler yine yerinde sayıyor. İşlerde artış var, bundaki en büyük etken ise fiyatların düşmesinden kaynaklanıyor. Hava şartlarına da bağlı olarak ilerleyen günlerde fiyatlarda yine düşüş görülebilir” diye konuştu.
Vatandaşlar ise semt pazarlarındaki fiyatlarda bir miktar gerileme olduğunu ifade ederek, bunun sevindirici bir durum olduğunu söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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