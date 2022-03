Ordu'da bin kişiye istihdam imkanı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da 'bin' kişiye istihdam sağlayacak bir tekstil fabrikasının hayata geçeceğinin müjdesini vererek, “Hedefimiz fabrikayı sonbahara yetiştirmek. Ordu ekonomimize can verecek” dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği 'Halk Günü Toplantısı’nda 126 kişinin sorun ve önerilerini dinledi. Vali Sonel, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı. Gerçekleştirilen toplantıda 126 vatandaşın sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek notlar alan Vali Sonel, gerekli gördüğü hususlarda da ilgili kurum müdürlerine talimatlar vererek toplantıya katılan vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplerin çözülerek, bilgilendirilmelerini istedi.

Vatandaşların hatırlarını sorarak, onlarla sohbet eden Vali Tuncay Sonel, “Bugün vatandaşımızı dinleyerek sorun, sıkıntı ve taleplerinin hızlıca sonuçlandırılmasını sağladık” diyerek, kendisine iletilen her konunun takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

Halk Günü Toplantısı’na katılan vatandaşlara, Ordu’da bin kişiye istihdam sağlayacak bir tekstil fabrikasının hayata geçeceğin de haberini veren Vali Sonel, “Hedefimiz fabrikayı sonbahara yetiştirmek. Ordu ekonomimize can verecek” diye konuştu.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Tuncay Sonel de çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirdi.

