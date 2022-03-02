Ordu’da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu’da son bir haftada yapılan çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2127 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 1 şahsa açıktan alkol tüketiminden, 3 şahsa kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 şahsa sarhoşluktan, 3 şahsa rahatsız etmekten Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.