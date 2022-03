Ordu’dan, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna tepki "Emperyalistler tepişiyor, mazlum halklar acı çekiyor"

Ordu Demokrasi Güçleri, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna tepki gösterdi.

Ordu’da farklı siyasi partililer, Ordu Demokrasi Güçleri olarak savaş karşıtı basın açıklaması yaptı. Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında grup, savaşa tepki gösteren sloganlar attı.

Burada kalabalık adına basın açıklamasında bulunan Ethem İştar, “Ukrayna’da bombalar patlamaya başladı. Savaşların gerçek yüzü olan ölümler ve yıkımlar, göç yeniden karşımızda. Her bomba, her ölüm canımızı yakıyor. Emperyalistler tepişiyor, mazlum halklar acı çekiyor” dedi.

Savaşların sadece bombaların patladığı coğrafyayı değil, tüm dünya halkını tehdit ettiğini kaydeden İştar, “Bu savaş, haklı bir savaş olmadığı gibi halkların savaşı da değildir. Bu savaş, enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekellerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır. Savaşı emperyalistler çıkardı halklar mağdur edildi. İşçi sınıfı, emekçiler ve halkların yapması gereken şey her yerde savaşa karşı tepki göstermektir. Biz, savaşa karşı barışı savunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

