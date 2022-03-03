Koronavirüs hastalarında kalp kasılma fonksiyonları düşük çıktı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, 'Covid-19'un uzun vadeli etkileri' konulu araştırma gerçekleştirdi. 3 ay boyunca testi pozitif çıkan ve ayakta tedavi edilen 105 hasta ile sağlıklı 105 kişinin kalp atış hareketlerinin izlendiği araştırmada, koronavirüse yakalananlarda kalp yetmezliğine yol açan kalp kasılma fonksiyonu düşüklüğü belirlendi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Fatih Akkaya tarafından `Sağ ventrikül üzerinde hafif şiddette Covid-19'un uzun vadeli etkileri´ başlıklı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, 3 ay boyunca Covid-19 testi pozitif çıkan ve ayakta tedavi edilen 105 hasta ve sağlıklı 105 kişinin kalp atış hareketleri izlendi. Kişilerin ventrikül fonksiyonları konvansiyonel 2 boyutlu ekokardiyografi ve 2D ileri ekokardiyografik sistemi ile görüntülendi. Araştırmada, koronavirüse yakalananlarda kalp yetmezliğine yol açan kalp kasılma fonksiyonu düşüklüğü belirlendi.

`KALBİN SAĞ TARAFININ ETKİLENDİĞİNİ BELİRLEDİK´

Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Osman Bektaş, koronavirüsü hafif geçirenlerde de etkilenme olduğunun belirlendiğini söyleyerek, "Covid-19 pandemisinden itibaren oldukça uzun süre geçti. Bizim de Covid hastaları üzerindeki tecrübemiz arttı. Bu çalışmada Covid polikliniğine gelen ve yatış gerektirmeyen hastalar üzerinde çalıştık. Özellikle testleri pozitif olan hastalar üzerinde kalp ultrasonu ile değerlendirme yaptık. Çalışmada özellikle ayakta Covid-19 geçiren hastalarda yani yatış gerektirmeyen hastalarda bile etkilenmelerin olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda özellikle kalbin sağ tarafının etkilendiğini belirledik" diye konuştu.

`KALP ENZİMLERİ YÜKSEK'

Koronavirüs hastalarının bazılarında kalp enzimlerinin yüksek seyrettiğini de kaydeden Doç. Dr. Bektaş, "Kalp kasılma kusuru olmayan ancak Covid geçirdikten sonra kalp yetersizliği olan birçok hasta gördük. Temelde salgını ayakta bile geçirse kardiyak etkilerinin olduğu görülüyor. Burada yatış gerektiren hastalarda kalp kası etkilenmesi ve iltihaplanması Covid hastalarında zaten oluyordu ama ayakta hastalığı geçirenlerde etkilenme oluyor mu, diye baktık. Bu özel görüntülemede strain dediğimiz kasılma kusuru olup olmadığını değerlendirdik. Bu çalışmada klinik verilerin, koronavirüs hastalarında özellikle kalp enzimlerinde yükselmeyle beraber seyrettiği görülüyor. Özetle bir etkilenme olduğunu söyleyebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-03-03 10:01:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.