Uzmanından uyarı: “Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından uyarı: “Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir”

İHA

Uzmanından uyarı: “Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir”

Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “Sese tepki azlığı, seslenildiğinde tepki vermeme, yüksek sesle televizyon izlemek ve okul çağındaki çocuklarda eğitimde yaşıtlarından geri kalma gibi basit görülen belirtiler dikkate alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır” dedi.
Dünyaya gelen her 1000 bebekten 2’sinin işitme kaybı ile doğduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “İşitmek ve öğrenmek her çocuğun temel hakkıdır. Yenidoğan bebeklerin işitme taramasının yapılması erken teşhis edilip tedavi planlanması çocuğun yaşıtlarından geri kalmaması için büyük önem taşımaktadır” diye konuştu. Opr. Dr. Yılmaz, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

Sese tepki azlığına dikkat edilmeli
İşitme tarama programının ülkemizde her yenidoğan çocuğa rutin olarak uygulandığını vurgulayan Opr. Dr. Yılmaz, “Çocukları bu tarama testlerinden geçse ve hiçbir risk faktörü olmasa dahi, ailelerin çocuklarını muhtemel bir işitme kaybını erken teşhis edebilmek için sürekli gözetim altında tutması gerekir. Sese tepki azlığı, seslenildiğinde tepki vermeme, yüksek sesle televizyon izleme ve okul çağındaki çocuklarda eğitimde yaşıtlarından geri kalma gibi basit görülen semptomlar dikkate alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

Yenidoğan çocuklara işitme tarama programı rutin yapılıyor
Yenidoğan işitme tarama programının ülkemizde ve diğer tüm gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde rutin olarak her yenidoğan çocuğa yapıldığını vurgulayan Opr. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:
“İşitmek ve öğrenmek her çocuğun temek hakkıdır. Yenidoğan bebeklerin işitme taramasının yapılması, bir işitme sorununun erken teşhis edilerek tedavisinin planlanmasına imkân vererek çocuğun yaşıtlarından geri kalmaması için büyük önem taşımaktadır. Tarama testleri kabaca iki ayrı basamak halinde değerlendirilebilir. İlk basamakta hedef hastane doğumlarında taburculuk öncesi bu testi tamamlamaktır. Dış kulak yoluna yerleştirilen bir aparatla yapılan basit bir testle, geçtikaldı şeklinde sonuç verir ve takip hakkında aile bilgilendirilir. Bu testten kalan ve risk faktörüne sahip çocuklar için ikinci basamakta daha teknolojik ve belirleyici bir test olan ABR testinin planlanması ve uygulanması gerekir.”

Yakın akraba evlilikleri neden olabilir
İşitme kaybının çocuklarda en sık yeni doğan döneminde ek problemlerden meydana gelebildiğini dile getiren Opr. Dr. Yılmaz, “Yakın akraba evlilikleri, ailede erken işitme kaybı öyküsü, annenin gebelikte geçirdiği hastalıklar ve kullandığı ilaçlar, çocuğun anne karnında geçirdiği hastalıklar, doğum sonrası yoğun bakım ihtiyacı ve uzamış sarılık gibi nedenlerden dolayı çocuklarda işitme kaybı gelişebilir” şeklinde konuştu.

Erken teşhis önemli
Erken dönemde işitme kaybı tanısının koyulmasının önemine değinen Opr. Dr. Yılmaz, “İşitme kaybı tanısı koyulan çocuklarda tanı koyulduktan sonra kaybın şekli, nedeni ve derecesine göre ilaçlar, işitme cihazları ve bazı özel durumlarda biyonik kulak ameliyatları ile çocuk tedavi edilir. Erken teşhis en önemli kriterdir. Eğitim ve öğrenme süreci yenidoğan döneminde başlar ve sesi algılama yani duyma bu öğrenme sürecinin temel taşıdır. Dolayısıyla geç kalınan her gün çocuğun entelektüel ve sosyal gelişimi geri kalır. Konuşma öğrenmesi gecikir ve daha sonradan bu kayıp düzeltilse dahi normal bir birey gibi konuşmakta zorlanır. Öğrenme, uygulama, sosyal yönelim geri kalır ve ilerisi için çok ciddi psikolojik sorunlara zemin oluşur. Her işitme kaybı olan çocuğun tanısının en geç 36 ay içerisinde koyulmuş olması ve gerekli tedavinin planlanması elzemdir” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Koronavirüs hastalarında kalp kasılma fonksiyonları düşük çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarında kalp kasılma fonksiyonları ...
Kızılay'ın çalışmaları Ünye’de değerlendirildi
YEREL HABERLER Kızılay'ın çalışmaları Ünye’de değerlendirildi
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’dan, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna tepki "Emperyalistler tepişiyor, mazlum halklar acı çekiyor"
YEREL HABERLER Ordu’dan, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ...
Ordu’da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor
Ordu’da bir haftada 35 sürücünün belgesi geri alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 35 sürücünün belgesi geri alındı
5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklandı
Ordu'da bin kişiye istihdam imkanı
YEREL HABERLER Ordu'da bin kişiye istihdam imkanı
Fiyatlardaki düşüş sonrası semt pazarları hareketlendi
YEREL HABERLER Fiyatlardaki düşüş sonrası semt pazarları ...
Ordu’da uyuşturucu mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu mücadelesi sürüyor
Ordu’da izinsiz define aramasına suçüstü
YEREL HABERLER Ordu’da izinsiz define aramasına suçüstü
Ordu’da 3 firma ürününde ayıplı mal tespit edildi
YEREL HABERLER Ordu’da 3 firma ürününde ayıplı mal tespit edildi
Sarıkahraman: “Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor”
YEREL HABERLER Sarıkahraman: “Fındıkta zirai don tehlikesi devam ...
Ordu’da Pinhâni rüzgarı Ordu’da salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı.
YEREL HABERLER Ordu’da Pinhâni rüzgarı Ordu’da salonlara sığmayan ...
Ordu’da bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi
YEREL HABERLER Ordu’da bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi
Kibar, “Fatsa’mızın köklü sorunlarına çözüm üretiyoruz”
YEREL HABERLER Kibar, “Fatsa’mızın köklü sorunlarına çözüm ...
Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu’yu temsil edecekler
YEREL HABERLER Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu’yu ...
Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor
'Türk kahvesi kanseri önlüyor' Diyetisyen Melisa Karataş: “Türk Kahvesi olarak da bilinen kahvenin tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3’lük azalma gözlemlendi”
YEREL HABERLER 'Türk kahvesi kanseri önlüyor' Diyetisyen Melisa ...
Uzmanından sevindirici haber: “Son varyant yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor” Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: “Farkına varmadan hastalığı geçiren çok kişi var” “Aşının güvenilirliği çok fazladır, virüs kendi kendini yok ediyor ama tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor”
YEREL HABERLER Uzmanından sevindirici haber: “Son varyant yüz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.