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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

İHA

Ordu, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, 1113 Mart 2022 tarihlerinde Ordu'da yapılacak.
Türkiye Judo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, 1113 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu'da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılacak. Şampiyonaya, erkekler ve bayanlarda 7’şer sıklette olmak üzere toplam bin 300 sporcu ve toplamda 2 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor.
Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Türkiye Gençler Judo Şampiyonası 1113 Mart 2022 tarihleri arasında ilimiz Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılacak. Türkiye Judo Federasyonu’nun en büyük organizasyonlarından birisi olan Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına 81 ilden 2 bine yakın sporcu, antrenör, idareci ve kafile başkanının katılması bekleniyor. Bu büyük organizasyonu Ordu ilimize veren hemşerimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz Başkanımıza da bu vesile ile teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir organizasyon olacak ilimiz için, gerek ilimizin tanıtımı gerek ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bizler de Ordu Valimiz Tuncay Sonel’in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören’in ve kurumlarımızın iş birliğinde gelen takımlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. İlimize de yine yeni spor organizasyonları kazandırmaya devam edeceğiz. Spor organizasyonların ilimize büyük katkısı var. İl merkezinde olmayıp Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerimizde de ulusal organizasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilimizdeki spor yatırımları da hızla devam ediyor. Özellikle ilimizdeki spor yatırımlarına desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyor ve bu önemli şampiyonaya da tüm spor severleri davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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