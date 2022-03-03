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Destici: Rusya, Türkiye´nin Montrö´yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor

DHA

Destici: Rusya, Türkiye´nin Montrö´yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor


Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya´nın, Ukrayna´ya yönelik saldırısına ilişkin, "Rusya´nın gözü boğazlarda, boğazları da almak istiyor. Türkiye´nin, Montrö´yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor. Türkiye bugüne kadar Montrö´yü, maddelerinde ne yazıyorsa, sözleşmenin gerekleri neyse ona göre uygulamıştır ve hiçbir devlet Türkiye´den bundan başka türlüsünü bekleyemez" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu´nun Ünye ilçesinde bir moda evinin açılışını gerçekleştirdi. Destici, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, RusyaUkrayna savaşını değerlendirdi. Rusya´nın, Ukrayna´yı sömürgesi olarak gördüğünü, Ukraynalıların kahramanca vatanını koruduğunu ifade eden Destici, "Rusya´nın işgalini, Ukrayna´ya saldırısını, reddediyoruz, kınıyoruz ve mutlaka durdurulmalıdır diyoruz ve eğer Rusya, Ukrayna´da durdurulmazsa hiç şüpheniz olmasın yarın Türk devletlerine yönelecektir. Yetmeyecektir, Kars, Ardahan önlerine gelecektir. Çünkü Putin, Ukrayna işgal sebebini bıraktığımız topraklarımızı geri alacağız diye açıklıyor. Türk devletinin de durumu öyle. Kars, Ardahan da bize 17´deki anlaşmayla bırakılmış. Gözü boğazlarda. Boğazları da almak istiyor. Türkiye´nin, Montrö´yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor. Türkiye bugüne kadar Montrö´yü, maddelerinde ne yazıyorsa, sözleşmenin gerekleri neyse ona göre uygulamıştır ve hiçbir devlet Türkiye´den bundan başka türlüsünü bekleyemez. Türkiye de yapmayacaktır. Ancak Türkiye kendisi savaşın bir tarafı olursa, savaşan ülke yani muharip ülke olursa o zaman Türkiye elbette ki kendi lehine ve tarafı lehine birtakım uygulamalar yapar. O da yine sözleşmenin kendisine verdiği haklardan kaynaklanmaktadır. Onun dışında Türkiye bu savaşın resmi olarak bir tarafı değildir, hukuki olarak bir tarafı değildir ama vicdani olarak tarafıdır. Biz de vicdani olarak bu savaşın tarafıyız ve bağımsız dost Ukrayna´nın ve Ukrayna halkının yanındayız" diye konuştu.
`İSLAM TARİHİNE VE PEYGAMBERİMİZE HAKARETTİR´
Destici, "Birileri her ne kadar Rusçuluk, Moskofçuluk, Maoculuk yaparak Rusya´nın bu işgal girişimini, bu savaş ilanını, insanları öldürmesini maruz göstermeye çalışsa da Rusya´yı; İslam ordusuna, peygamber efendimizin sahabelerine, onların Bedir ve Uhud savaşıyla özleştirmesi gerçekten büyük bir ahlaksızlıktır. Büyük bir hakarettir. İslam tarihine ve peygamberimize hakarettir. Bunu da reddediyoruz, kınıyoruz. Çünkü verdiği savaşlarda asla böyle bir benzetme olamaz. İslam ordusu peygamberimizin sahabesi, ordusu saldıran değildi, savunan taraftı. Rus ve Çin savunucusu Maocu kafaya sahip olanlar eğer Rusya´yı ya da Rus saldırılarını bir yere benzetmek istiyorlarsa, benzetecekleri yer müşriklerdir. Çünkü saldıran taraf onlar olmuşlardır" dedi.
`SAVAŞ RUSYA İLE KISMEN BATI ARASINDA GEÇMEKTEDİR´
Savaşın aslında kısmen Rusya ve Batı arasında geçtiğini belirten Destici, "Çünkü NATO, açıktan olmasa da Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamı Ukrayna´ya silah desteği başta olmak üzere mali destek dahil her türlü desteği açıktan yapmakta ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere başta olmak üzere bütün batılı ülkeler, Rusya´ya ekonomik yaptırımları çok açık ve net bir şekilde açıkladılar ve dolayısıyla da şu anda hukuki olarak savaşın içerisinde olmasalar da aslında fiili olarak savaşa dahil olmuş vaziyetteler. Yani açıktan destekliyorlar ama biz istemeyiz, resmi olarak da savaşa girmelerini istemeyiz. Yani NATO ile Rusya´nın ya da Avrupa Birliği ile Rusya´nın. Bu üçüncü dünya savaşı demek olur ki, bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz. Türkiye tabi ki savaşın dışındadır. Türkiye´de savaşı engellemek için Rusya ile de ilişkilerini koparmadan, bozmadan ama tarafını da belli ederek süreç işletmeye çalışıyor. Temkinli yaklaşıyor. Dengeli bir politika yürütüyor. Bunu da devlet politikası olarak doğru görüyorum" diye konuştu. Destici, Denizli'de ve Isparta'da yaşanan kadın ölümlerine de tepki gösterdi.
Destici, basın toplantısının ardından partililerle bir süre sohbet ettikten sonra karayoluyla Ankara´ya hareket etti.DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2022-03-03 15:35:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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