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Destici'den 6’lı ittifaka gönderme: “Şimdi cicim ayları, bir evlensinler de görelim” “Eğer Rusya bugün durdurulmazsa, yarın Türk devletleri sınırına gelecektir”

İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 partinin oluşturduğu ittifaka milletin itibar etmeyeceğini belirterek, "Şimdi cicim ayları, bir evlensinler de görelim" dedi.

Destici'den 6’lı ittifaka gönderme: “Şimdi cicim ayları, bir evlensinler de görelim” “Eğer Rusya bugün durdurulmazsa, yarın Türk devletleri sınırına gelecektir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 partinin oluşturduğu ittifaka milletin itibar etmeyeceğini belirterek, “Şimdi cicim ayları, bir evlensinler de görelim” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu’nun Ünye ilçesinde partisinin Ordu İl Başkanı Durmuş Zor’un çalıştıracağı iş yerinin açılışına katıldı. İş yeri açılışı sonrası konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, Putin’in bu savaşına bir an önce müdahale edilmesini söyleyerek, “Putin şu anda boğazlarımızı da geri almak istiyor ve Montrö’yü şu anda delmeye çalışıyor. Türkiye’nin Montrö’yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor” ifadelerini kullandı.

“Eğer Rusya Ukrayna’da durdurulmazsa, yarın Türk devletlerinin önüne gelecektir”
Rusya’nın Ukrayna savaşını bir an önce sonlandırılması gerektiğine dikkat çeken Mustafa Destici, “Rusya’nın bağımsız dost ülke olan Ukrayna’ya saldırması hiçbir gerekçeyle Rusya’nın söylediği gibi Batı ülkelerinin kendisini kuşatması söylemlerinin adı altıda başlattığı savaş nedeniyle yapılanların hiç birisi gerekçe olamaz. Bağımsız her ülke istediği uluslararası kuruluşa üye olabilir. isteyen NATO’ya, isteyen ise Asya Birliği’ne katılır. Buna Putin veya Rusya karar veremez. Zaten Birleşmiş Milletler’den beş ülkenin veto hakları var. Bir de bunun üstüne hangi ülkeye hangi birliğe katılacağına mı onlar karar verecek? Bu resmen sömürgesi gibi görülüyor. Rusya, Ukrayna’nın bağımsız hareket etmesini sindirememiş veya kabullenememiş ve bundan dolayı da Ukrayna’nın dört bir tarafından askerlerini sokarak işgal yapıyor. Ama görüyoruz ki Ukrayna halkı kahramanca vatanlarını savunuyorlar. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz açıklamalarını yaptılar. Rusya’nın savaşını asla kabullenmiyoruz. Eğer Rusya Ukrayna’da durdurulmazsa, yarın Türk devletlerinin önüne gelecektir. Çünkü Putin, Ukrayna işgal sebebini Sovyet lideri ‘Lenin’in bıraktığı toprakları geri alacağız’ diyerek açıklıyor. Putin şu anda boğazlarımızı da geri almak istiyor ve Montrö’yü şu anda delmeye çalışıyor. Türkiye’nin Montrö’yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor” diye konuştu.

“Şimdi cicim ayları, evlendiklerinde göreceğiz”
28 Şubat günü altı siyasi partinin açıkladığı bildiriyi sert sözlerle eleştiren Destici şunları söyledi:
“Açıklanan metne baktığımız zaman eski parlamenter sistemin ürünü olan 82 Anayasası’nın Türkiye’ye her ne kadar bir anayasa oylaması olsa da o günün şartlarını hepimiz biliyoruz. Darbenin hemen arkasından silah gücüyle yapılan bir oylamadır. O dönemde uygulamaya sokulan parlamenter sistemin kötü bir kopyasını görüyoruz. Yani orijinal diyebileceğimiz hiçbir şey görmedik. Zaten eski sistemde de cumhurbaşkanı seçiliyordu, güvenoyu vardı. Yine kuvvetler ayrılığı diyerek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına vurgu çekiyorlar. Daha önce sadece bağımsız yazıyordu, şimdi tarafsız yazıldı. Uygulamadan şikayet ediyorlar. Kendileri nasıl uygulamış onun cevabını versinler. Son HSK seçimlerinde İYİ Parti ve CHP nasıl davranmıştır. Kendi kontenjanları olan HSK üyelerini genel başkanlarımı belirlemiş, yoksa Meclis grubunda verilen parti meclisinde mi oylatmışlar. Size verilen her fırsatta bile kendiniz tek adam particiliği yapıyorsunuz. Şimdi anlattıkları güçlendirilmiş dedikleri ne var. Baraj meselesi diye tutturanların içinde yani altı siyasi partinin içinde başbakanlık, yıllardır bakanlık yapanlar var. Niye o zaman seçim barajını düşürmediniz. İktidar oldukları hepsinin partileri iktidar ortakları oldular. Peki, o zaman neden yapmadılar. ‘Hazine yardımını bire düşüreceğiz’ diyenler peki niye Hazine yardımının oranını düşüreceğiz demiyorlar. Bu sene beş parti 645 milyon lira aldı. Seneye böyle olursa beş partiye 2,5 milyar lira verilecek. Peki, o zaman niye demiyorlar biz bunu düşüreceğiz diye. Bu partilerin bir araya gelmesi şimdi cicim aylarını yaşıyorlar. Bakalım bir evlensinler görelim. Zamanı gelince kazansınlar ve koalisyon yapsınlar bir görelim. Cicim aylarında her şeyde bahar vardır. Bir de bunların yanına terör örgütü partisini koyduklarında o zaman göreceğiz hepsini. Onun için bu ittifaka milletimizin itibar etmeyeceğini düşünüyorum.”
Destici açılış ve konuşmaların ardından ilçeden ayrılarak Ankara’ya dönüş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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