Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu'da 12 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Karadeniz´in yüksek kesimleri kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Ordu´da 10, Çorum'da 100, Bayburt´ta 5, Sinop´ta 39, Amasya´da 8 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına da neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Ordu´nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerinde okulların tamamında eğitimöğretime 1 gün ara verildi. Taşımalı eğitim yapılan Ordu´nun 5 ilçesi ve Sinop´un 9 ilçesinde de eğitim-öğretim 1 günlüğüne tatil edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-03-04 11:22:21



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