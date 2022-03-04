Fatsa Belediyesi’nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği

Fatsa Belediyesi düzenlediği organizasyonla 550 öğrenciyi “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi ile buluşturdu.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket ederek derslerinde başarılı olan aralarında daha önce sinemaya hiç gitmemiş olanların bulunduğu 550 öğrenciyi tespit etti. 5 gün süren organizasyonla öğrencilere “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izlettirildi.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi organizasyonu ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır, “Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’ın onurlarıyla Fatsa Belediyesi olarak bölgemizdeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' sinema filmini öğrencilere izletmeyi düşündük. Toplamda 22 okuldan 550 öğrencimiz 5 gün boyunca bu sinema keyfini yaşadı. Buradaki amacımız; 11 Ağustos 2017 yılında, bundan 5 yıl önce 15 yaşındaki genç kardeşimiz Eren Bülbül ve 41 yaşında 41 kurşunla şehit edilen Astsubay Ferhat Gedik'in hatırasını yaşatmak ve çocuklarımıza vatan sevgisini, şehitlik duygusunu, millet olgusunu hissettirmek amacıyla böyle bir program organize ettik. Bu programa büyük bir hassasiyetle yaklaşan Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’ın talimatlarıyla çocuklarımızı güzel bir ortamda bir araya getirdik. Bu vesile ile başta Eren Bülbül ve Ferhat Gedik komutanımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ve bir kez daha yad ediyoruz” dedi.



İlk defa sinemaya gelen öğrenciler de var

Öğrencilerin birçoğunun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından derslerinde başarılı olup sinemaya gidememiş öğrenciler arasından seçildiğini ifade eden Çakır, “Bölgemizde 22 okuldan ortaokul ve lise öğrencilerimiz ilk defa bu vesileyle sinemaya gelmiş oldular. Bu hem çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sinema kültürlerini geliştirecektir. Bu amaçla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ders dışında bu tür faaliyetlerde katma değer sağlıyoruz. Sinema filmini izleyen çocuklarımızın mutluluğunu görmek, öğrenci velilerimizden ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de bu konuda teşekkür duymak bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu tür sinema etkinliklerimizi ve sosyal faaliyetlerimizi kültür sanat etkinliklerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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