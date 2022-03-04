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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor

İHA

Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çocukların güzel vakit geçirecekleri çocuk parkı alanlarının sayısı artıyor.
Yeni dönemde 16 yeni çocuk parkını ilçeye kazandıran Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çocuk parkı sayılarını artırmaya devam ediyor. Fatsa Belediyesi’nin, Geyikçeli Mahallesi'ne Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaptığı kauçuk zeminli çocuk oyun parkı çocukları eğlence kaynağı oldu.
Belediye olarak çocuk ve gençlere ciddi yatırım ayırdıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Geleceği güvence altına almanın yolunun sağlıklı ve güvenli ortamlarda genç nesiller yetiştirmektir. Fatsa’mıza göreve geldiğimiz günden itibaren sokaklarımızın en güzel aksesuarı olan 16 çocuk parkı yaptık, 36 parkımızı baştan aşağıya yenileyerek modernizasyonunu gerçekleştirdik. Bu yıl ise 10 yeni çocuk parkını daha hizmete sunacağız. Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımız için her alanda hiçbir engel tanımadan hizmet etmeyi sürdürürken tek beklentimiz çocuklarımızın güvenli ve konforlu alanlarda oynamaları, içten bir gülümseme ve mutluluğudur. Geyikçeli çocuk oyun parkı da bunlardan biri. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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