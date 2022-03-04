Babalarının telefonunu çaldı, 2 kardeşi dışarı çağırıp vurdu (2)

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KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞMAYA GİDERKEN YAKALANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir barda 26 Şubat günü Salih Zeki D.'yi, dün akşam da Ulubey ilçesinde Kadir Y. ve Mehmet Y. kardeşleri silahla yaralayıp kaçan Kadir B., Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşıyla bulaşmaya gideceği sırada polis tarafından yakalandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-03-04 17:08:37



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