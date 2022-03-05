El emeği göz nuru nitelikli iş gücüne dönüşüyor Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’nde kurslar başarı ile devam ediyor

Altınordu Belediyesi’nin şehrin tekstil piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını temin etmesi, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapması hedefiyle açtığı Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’nde kurslar başarı ile devam ediyor.

Altinordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in en önemli sosyal sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm üretmek amacıyla nitelikli işgücü yetiştirmek ve geleceğin mesleklerini öğretmek üzere şehirde istihdam alt yapılarını oluşturma çalışmaları ve hayata geçirdiği yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

El emeği, göz nurunun nitelikli iş gücüne, aranan bir mesleğe ve nihayetinde işe aşa dönüşeceği Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’nde kadın kursiyerler birinci aşamayı geçmenin sevincini yaşadılar.

Düz dikiş makinesi modülünde kursiyerler; iplik takma, tansiyon ayarı ve iğne değiştirme aynı zamanda kumaş üzerine çıma, gaze dikişlerini uygulayabilme, iş disiplini ve iş geliştirmeye yönelik dikiş makinesi kullanabilme kabiliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik sınava tabi tutuldu.

Overlok makinesi modülünde; kaç lüper kaç iğne ve ipliklerin nasıl takıldığına, makinede kullanılan iplik çoğunluğunda makinenin hangi fonksiyonda hangi üretim tekniği için kullanıldığına yönelik kabiliyetleri değerlendirildi.

Reçme makinesi modülünde ise; kaç iğne, kaç lüper ve kaç karyoke bulunmakta, iğnelerin makineye düzgün bir şekilde takılıp takılmadığı, düz yataklı ve burunlu bıçaklı reçme makinesinin hangi üretimlerde kullanılacağına yönelik kabiliyet kazanıp kazanmadıkları ölçüldü.

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