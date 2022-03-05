TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 5 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Başkent Gözgözler Akademi FK’yi 51 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Mikail Cihangir xx, Kerem Candaş xx, Recep İlker Kor xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Ozancan dk. 71 xx), Ahmet xx, Mehmet Seçme xx (Oğuzhan dk. 61 xx), Ramazan xx (Onur dk. 79 xx), Muhammet Burak xx (Emre Usta dk. 61 xx), Şahinali xx (Hüseyin Atalay dk. 71 xx), Yiğit xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Gürkan x, Furkan x (Asım dk. 46 x), Hacı Mustafa x, Ramazan x, Halil Can x, Muhammet Şükrü x, Burak x (Hejar dk. 46 x), Salih x, Hüseyin x, Salim x (Tibet dk. 71 x), Hacı Ahmet x (Muhammed dk. 46 x)

Goller: Mehmet Seçme (dk. 43), Mustafa (dk. 47), Muhammet Burak (dk. 55), Tahir (dk. 66), Ahmet (dk. 75) (Fatsa Belediyespor), Hüseyin Yıldız (dk. 73) (Başkent Gözgözler Akademi FK)

Kırmızı kartlar: Mustafa Karabulut (dk. 40), Muhammet Arslan (dk. 63) (Başkent Gözgözler Akademi FK)

Sarı kart: Erkam (Başkent Gözgözler Akademi FK)

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