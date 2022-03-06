Ordu çiçeklerle süslendi Ordu’nun 19 ilçesinde park, bahçe, kavşak ve refüjler çiçeklerle süslendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri çiçek ve bitkilerle süsledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmalar ortaya çıkarılıyor.



19 ilçede peyzaj çalışmaları devam ediyor

Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçelerin güzelliğine güzellik katıyor.

Bu kapsamda birçok ilçede kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yazlık çiçek ve bitkileri, toprakla buluşturdu.



Yapılan çalışmalar dikkat çekiyor

Vatandaşların gözüne hitap edecek şekilde fotoğraf çekim noktaları oluşturulan alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yazlık türleri olarak begonya, izmir güzeli, horoz ibiği, ateş dikeni, kadife, petunya, mine, yıldız çiçeği; kışlık tür olarak da çuha, menekşe, şeker tabağı, süs lahanası, sıklamen ve kasımpatı çiçekleri toprakla buluşturuyor.

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