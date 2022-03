Ordu’da gençler fikirlerini savunuyor Ordu’da ödüllü münazara yarışması düzenlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Münakaşa Değil Münazara” adıyla düzenlenen liseler arası ödüllü münazara yarışmasının ilçe etapları devam ediyor. İlçe ilçe devam eden yarışmada gençler belirlenen konularda fikirlerini savunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği çalışmaları ile Ordu’da çeşitli etkinliklerin hayata geçmesine öncülük ediyor. Bu kapsamda Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kendine güven duygusunun gelişmesi, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkı da bulunmak amacıyla düzenlediği “Münakaşa Değil Münazara” yarışmasının ilçe etaplarına devam ediyor.



Takımlar dereceye girmek için kıyasaya mücadele ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın ilçe etaplarında takımlar verilen konular üzerine yaptıkları kapsamlı araştırmalarla fikirlerini savunuyor. Yoğun katılımla gerçekleşen ilçe etaplarının ardından başarılı olan takımlar il finalinde mücadele edecek.



Dereceye girenlere ödül yağacak

Alanında deneyimli uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından dereceye giren takımlara Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, birinci olan takım öğrencilerine 6 bin TL para ödülü (her öğrenciye 2 bin TL), okula dizüstü bilgisayar, danışman öğretmene 3 günlük kültür gezisi ödülü verilecek.

İkinci olan takım öğrencilerine 4 bin 500 TL para ödülü (her öğrenciye bin 500 TL), okula dizüstü bilgisayar, danışman öğretmene 3 günlük kültür gezisi, üçüncü olan takım öğrencilerine 3 bin TL para ödülü (her öğrenciye bin TL), okula dizüstü bilgisayar, danışman öğretmene 3 günlük kültür gezisi düzenlenecek.

