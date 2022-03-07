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Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe çalışıyor Evli ve bir çocuk annesi Banu Akyazı: “Sanayide olmaktan gurur duyuyorum, yaptığım işi seviyorum"

İHA

Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe çalışıyor Evli ve bir çocuk annesi Banu Akyazı: “Sanayide olmaktan gurur duyuyorum, yaptığım işi seviyorum"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde araçların periyodik ve gerekli bakımlarını yapan ‘kadın usta’ görenleri şaşırtırken, hemcinslerine de örnek oluyor.
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aşarken sürücüler, araçlarının bakımını aksatmamaya özen gösteriyor. Özellikle kış aylarında araçlarda uygulanması gereken bazı püf noktaları hem araçların ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.
Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası olarak sektörde 4 yılı aşkın süredir hizmet veren evli ve bir çocuk annesi Banu Akyazı da ojeli tırnakları ile motor yağına dokunmaktan çekinmiyor. Araçların, kışlık ve periyodik bakımlarının yanı sıra, yağ, filtre, antifriz değişimlerini de yapabilen Banu Akyazı, genellikle erkeklerin bulunduğu sanayi ortamında kadınların da çalışabileceğini gözler önüne seriyor. Kardeşlerinden edindiği bilgiler ile usta olma yolunda ilerleyen kadın, mesleğini sevdiğini belirtiyor.

“Sanayide olmaktan gurur duyuyorum, yaptığım işi seviyorum”
Aile işletmesi servislerinde 4 yıldır erkek kardeşleri ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Banu Akyazı, “4 yıldır sanayide olmaktan artık gurur duyuyorum. Yaptığım işi de seviyorum. İnsanlara hizmet etmek, araçlarının bakımlarını yapmak, insanların can güvenliği arabaları, insanların güvende hissetmelerini sağlamak için yardımcı oluyoruz” dedi.

“Gün geçtikçe müşterilerimiz de alıştı”
İnsanların ilk geldiklerini şaşkınlıkla baktıklarını ancak zamanla alıştıklarını kaydeden Akyazı, “Sanayide bir kadın gördükleri için şaşırıyorlardı ama alıştılar. Erkek ortamında bulunmak özellikle sanayi ortamında olmak biraz farklı ama gün geçtikçe ben de müşteriler de alıştı, geldiklerinde ‘abla nerede?’ diye soranlar oluyor, bu nedenle artık sorun kalmadı. Biz burada araçların periyodik bakımlarını yapıyoruz. Motor yağı, mazot, yağ, hava, polen filtrelerinin değişimini, antifriz bakımı, şanzıman ve diferansiyel yağı değişimlerini yapıyoruz, son olarak aracı teslim etmeden önce de aracın motor temizliğini yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kadınlarımız kendilerini köreltmesin”
Kadınların evlerinde oturmamaları gerektiğini, evde olan kadınların da mutlaka bir şeyler üretmesi gerektiğine dikkat çeken Banu Akyazı, “Üretmek her zaman iyidir, kadınlarımız evlerinde de olsa mutlaka yapabilecekleri şeyler vardır. Bence hiçbir kadınımız evde oturmasın, kendini köreltmesin. Geleceğin nesillerini kadınlar yetiştiriyor. O nedenle her zaman kadınları üretmesi, kendilerini iyi hissetmesi ve geleceğin çocuklarını yetiştirebilmeleri için mutlaka kadınların verimli olması gerekli” diyerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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