İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu Yapılan çalışmalarda öğrenciler 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşırken, elde edilen fosiller ile fosil bilim müzesi kuruldu Kurulan müzenin özelliği ise Türkiye'de ilk kez bir imam hatip lisesinde fosil bilim merkezi olması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu Yapılan çalışmalarda öğrenciler 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşırken, elde edilen fosiller ile fosil bilim müzesi kuruldu Kurulan müzenin özelliği ise Türkiye'de ilk kez bir imam hatip lisesinde fosil bilim merkezi olması

İHA

İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu Yapılan çalışmalarda öğrenciler 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşırken, elde edilen fosiller ile fosil bilim müzesi kuruldu Kurulan müzenin özelliği ise Türkiye'de ilk kez bir imam hatip lisesinde fosil bilim merkezi olması

Ordu’nun Kumru ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde rehber öğretmenler ve öğrenciler, bölgede yaptıkları fosil kazı çalışmalarında, 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosiller elde etti. Elde edilen fosiller bilim müzesine dönüştürülürken, Türkiye’de ilk defa bir imam hatip lisesinde fosil müzesi kurulmuş oldu.
Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve rehber öğretmenleri, Maden Teknik Arama (MTA) Trabzon Bölge Müdürlüğünden bilim insanlarının teknik ekipmanları ile destek verdiği fosil kazı çalışmalarında bölgenin milyonlarca yıl öncesine ışık tuttu. Yapılan çalışmalarda öğrenciler, 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaştı.
Kazı çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda fosil ile Türkiye’de ilk defa bir imam hatip lisesi bünyesinde fosil bilim merkezi kuruldu. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, farklı okullardan da öğrencilerin ziyaret ettiği fosil bilim müzesini bir sonraki aşamada taşınabilir bir platforma dönüştürerek, tüm öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

“İmam Hatip liseleri arasında bir ilk”
Okul Müdürü Yakup Gök öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde elde ettikleri fosilleri müzeye dönüştürdüklerini ifade ederek, “Geçen yıl okulumuza coğrafya öğretmeni olarak atanan Mustafa Sarıkaya hocamızın arşivi ve kendi öğrencilerimizin de yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğumuz çalışmalarımızı okulda sergilemeyi düşündük ve bilim müzesi oluşturduk. Tüm ilimizdeki okullara da bilim müzesini açtık, İmam Hatip Liseleri arasında bir ilk olması nedeniyle bu çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’de imam hatip liseleri arasında ilk defa bir fosil müzesi kurulmuş oldu"
Okulun Müdür Yardımcısı Eşref Manav, Kumru ilçesinde de fosillerin bulunabileceğini gördüklerini ifade ederek, “Gayretlerimiz neticesinde şu an bu aşamadayız. Şuan Türkiye’de imam hatip liseleri arasında ilk defa bir fosil müzesi kurulmuş oldu. Ayrıca bölgemizde yapılan çalışmalar neticesinde aslında okulumuzun bulunduğu bölgenin de aslında bir volkanik alan olduğu, Kumru ilçemizde de fosillerin bulunabileceği ortaya çıktı. Yarım alarak bölgemizdeki volkanik alanları taramaya başladık ve öğrencilerimiz ile birlikte gidip araştırmalar sonucu çok ciddi sayıda fosile ulaşmış olduk. Böylece müzemiz, bölgedeki fosilleri de ortaya çıkartan bir bilimsel araştırma projesine dönüşmüş oldu. Bundan sonraki amacımız, teknolojinin imkanlarından yararlanarak müzemizi daha dijital ögelerle zenginleştirmek, aynı zamanda da taşınabilir bir müze haline getirip ülkemizin en ücra köşesindeki okullarımıza ve öğrencilerimize bu bilim ve fosil merakını taşıyabilmek” ifadelerine yer verdi.

“3 boyutlu taşınabilir bir müze haline dönüştürmeyi hedefliyoruz”
Uzun zamandır fosil alanında çalışmalar yapan ve aynı zamanda okulun coğrafya öğretmeni olan Mustafa Sarıkaya , “Okulumuz benim hazineme sahip çıktı. Burası bir fosil bilim müzesi. İlk kez Türkiye’de İmam Hatip Liseleri arasından fosil bilim müzesi kuruldu. Biz, okulumuzda bu çalışmayı öğrencilerimiz ile beraber ve okul idaremiz ile birlikte Türkiye’nin ilk 3 boyutlu taşınabilir fosil bilim müzesine dönüştürmek için de çalışmalar başlattık. Artık çevre ilçelerden ve farklı okullardan da sürekli olarak öğrenciler gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

“Milyonlarca yıl öncesine yolculuk”
“Burada milyonlarda yıl öncesine yolculuk yapabilecek bir konsept oluşturduk” diyen Sarıkaya şunları söyledi:
“Bunu tabi yapay zeka, sanal gerçekçilik ve hologram teknolojisi ile geliştirdikten sonra, fosile ve dinozora çocuklar dokunabilecekler. Yani buraya öğrenci geldiği zaman incelemesini yaptıktan sonra yapay zeka devreye girecek ve karşısına istediği dinozoru, fosili hologram şeklinde çıkartacak. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İlçemizde 5 ile 20 milyon yıl arasındaki fosillere rastlıyoruz. Tabi 30, 40 ve 60 milyon yıl öncesine kadar da fosillerimiz var. Farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğümüz için, farklı yaşlardaki envanterler elimizde. Biz, okulumuzda kurduğumuz müzemiz için ciddi bir takım oluşturduk ve 12 öğrencimiz var, bu öğrencilerimiz hem fosil, hem coğrafya hem de jeoloji bilimi anlamında ciddi çalışmalar yürütüyorlar.”

Bakanlık tarafından paylaşıldı
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde, öğrenciler ve öğretmenlerin çalışması paylaşılarak, "Dijital dergimiz 81 Çalıkuşu’ndan derlediğimiz haberleri sizlerle buluşturuyoruz, ilk haberimiz Ordu’dan. Öğrencilerimiz, yörenin milyonlarca yıl öncesine ışık tutarak ulaştıkları fosillerle Fosil Bilim Merkezi kurdu" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye’ye galericiler sitesi kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ünye’ye galericiler sitesi kazandırılıyor
Busenaz Sürmeneli: "Zor bir süreç, herkes şampiyonu yenmek için çalışacak" Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli: "Zor bir süreç, herkes şampiyonu ...
Başkan Tavlı: “İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “İş merkezi ile ilçenin önemli ...
Ordu’da vakalarda düşüş var Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın: “Vaka sayılarında hızla bir düşüş yaşandığını görüyoruz”
YEREL HABERLER Ordu’da vakalarda düşüş var Ordu Sağlık Müdürlüğü ...
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
YEREL HABERLER Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana ...
Hastanede yalnız kalan yaşlı adamın imdadına Belediye yetişti
YEREL HABERLER Hastanede yalnız kalan yaşlı adamın imdadına Belediye ...
Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe çalışıyor Evli ve bir çocuk annesi Banu Akyazı: “Sanayide olmaktan gurur duyuyorum, yaptığım işi seviyorum"
YEREL HABERLER Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe ...
Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu’da hazırlanacak
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu’da ...
Mezomorto Ordu'da çekilecek
YEREL HABERLER Mezomorto Ordu'da çekilecek
Ordu’da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Fatsa’da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Fatsa’da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Milletvekili Gündoğdu: “Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar”
YEREL HABERLER Milletvekili Gündoğdu: “Yağ ile ilgili bir sıkıntı ...
Hastaneler muhtemel afete hazırlıklı
YEREL HABERLER Hastaneler muhtemel afete hazırlıklı
Ordu’da gençler fikirlerini savunuyor Ordu’da ödüllü münazara yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Ordu’da gençler fikirlerini savunuyor Ordu’da ödüllü ...
Ordu çiçeklerle süslendi Ordu’nun 19 ilçesinde park, bahçe, kavşak ve refüjler çiçeklerle süslendi
YEREL HABERLER Ordu çiçeklerle süslendi Ordu’nun 19 ilçesinde park, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.