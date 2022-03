48 yıldır evinin hanımı, 18 yıldır mahallesinin muhtarı Evinde eş, mahallesinde hem abla hem ana

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Seyhan İhtiyaroğlu, 48 yıllık evliliği ile birlikte 18 yıldır mahallesinin muhtarlığını yapıyor.

Ünye’nin tek kadın muhtarı olan ve Orta Yılmazlar Mahallesi’nin 18 yıldır muhtarlığını sürdüren Seyhan İhtiyaroğlu, 2004 yılında çıktığı ilk muhtar adaylığını kazanmasının ardından yıllardır mahallesinin hem annesi hem ablası oldu. Özellikle eşinin desteğiyle ilk muhtarlık adaylığından günümüze kadar 18 yıldır mahallelinin eksik ve sorunlarıyla mücadele eden kadın muhtar Seyhan İhtiyaroğlu, "Bir kadın ayakta durmalı ve başarmalıdır” diyerek kadınların toplumda mutlaka başarabileceklerinin mesajını verdi.



“Evimin hanımı, mahallemin annesi oldum”

Muhtarlık yaptığı yıllar boyunca evi ve mahallesi için çok müdahaleler ederek bu yıllara geldiğini söyleyen Orta Yılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu, “Ben 48 yıllık evliyim. 2004 yılında ilk muhtarlık adaylığımı açıkladım. O yıl da mahallemin takdiriyle muhtar oldum. Şu an 18 yıllık muhtarım. Eşimin desteğiyle muhtar olmaya kadar verdim. Tabii, o yıllardan bu yıllara kadar çok mücadele verdim. Hem evimin hanımı hem mahallelinin annesi hem de muhtarlığımın anası oldum. Muhtarlığım boyunca erkek olsun kadın olsun mahallemde herkes bana çok büyük destek verdi. Başarılarla bu yıllara geldim. İlk muhtar olacağım zamanda televizyonda haberleri izliyordum. Ben de muhtar olabilir miyim diyerek eşime sordum. Eşim de 'neden olmasın' diyerek bana destek çıktı. Ben de mahallemde kapı kapı gezerek herkese aday olacağımı söyledim. 2004 yılında ilk muhtar olduktan sonra erkek ve kadın vatandaşlarımız yanıma gelerek tebrik etti. Bir kadın her şeyden önce ayakta durmak zorundadır” dedi.



“Eşimi kıskanmadım, onunla hep gurur duydum”

Eşinin ilk muhtarlığa adaylığına destek vererek onun bu günlere gelmesinden hep gururlandığını söyleyen 73 yaşındaki Seyit Bilal İhtiyaroğlu, “Seyhan İhtiyaroğlu benim 48 yıllık eşimdir. Kendisiyle tanışarak evlendik. İnşallah bir 48 sene daha birlikte yaşamak istiyorum. 2004 senesinde eşim Seyhan Hanım yanıma geldi. Eşim 'ben muhtar olsam nasıl olur' diyerek ilk muhtarlık istemesini benimle paylaştı. Ben de 'iyi olur' diyerek onun bu isteğine destek çıktım. Rahmetlik bir ağabeyimiz de o zaman 25 yıllık bir muhtardı. Eşim de adaylığını koymasıyla o zamanda az bir farkla eşim muhtarlığı aldı. Şu anda eşim dört dönemdir muhtarlık yapıyor. 2023’te de eşimin sağlığı yerinde olursa yeniden muhtarlığa adaylığını koyacak” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Tahmaz ise “Seyhan ablamız her yere eli kolu uzanan ve yardımcı olmaya çalışan bir insandır. Ben hiçbir zaman bir kadın asla başaramaz lafını kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

