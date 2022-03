Türkiye’nin gururu oldular Kanada’da yapılan en üst düzey robotik yarışmasında Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi birinci olarak Türk bayrağını göndere çektirdi

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ A.Ş. destekleriyle hazırladığı “Black Storm” isimli robot ile FIRST tarafından sunulan ve 24 ülkeden takımların katılımı ile Kanada’da gerçekleştirilen en üst düzey robotik yarışması FRC’de birinci olarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2011 yılından bu yana bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Teknolojik tüm gelişmeleri yakından takip ederek projelere imza atan BİLSEM öğrencileri katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda zirveyi bırakmıyor.



24 ülke takımını geride bıraktılar

Bu kapsamda FIRST tarafından sunulan ve Kanada’da gerçekleştirilen en üst düzey robotik yarışması Fırst Robotıcs Competıtıon’de mücadele eden Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ A.Ş.nin teknik destekleriyle hazırladıkları “Black Storm” isimli robot ile 24 ülkenin takımlarını geride bırakarak birincilik elde etti. BİLSEM öğrencileri aldıkları zafer ile Kanada'nın British Colombia Eyaleti VancouverVictoria şehrinde Türk bayrağını göndere çektirmeyi başararak Türkiye’ye gururlandırdı.



Türkiye’nin gururları Ordu’ya döndü

Türkiye’nin gururu olan Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri bu büyük başarının ardından yurda döndü. Gece geç saatlerde Ordu’ya dönen BİLSEM ekibini OrduGiresun Havalimanı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve ORYAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Baş başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencilerin aileleri karşıladı.



Başkan Güler’e teşekkür

Karşılamanın ardından öğretmen ve öğrenciler duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Büyük bir başarı elde ettiklerini kaydeden Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya, büyük bir emeğin büyük bir başarı ile sonuçlandığını söyledi. Hazırlık sürecinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in desteğini hiçbir zaman esirgemediğini ifade eden Kaya, “Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın yoğun çalışmasının sonucudur bu başarı. Biz gitmeden önce buna inanmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız ve birçok sponsorumuzun desteği ile gittik. Giderken buna inandık ve inandığımız zaferi elde ederek geri döndük. İstiklal Marşı’nı okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak bunu başardık ve bunun için çok mutluyuz” dedi.



BİLSEM öğrencileri: “Kanada’da herkesin önünde bayrağımızı dalgalandırdığımız için mutluyuz”

Başarının mimarı olan öğrencilerde mutluluklarını paylaştılar. Çok emek verdiklerini ve Kanada’da bu emeğin karşılığını aldıklarını açıklayan öğrenciler, “Öncelikle çok mutluyuz. Orda yaşadığımız her an, zorluklara karşı aldığımız önlemler, birlikte hareket etmek ve sonucunda aldığımız zafer bizi çok mutlu etti. Orda başka ülke takımları ile mücadele etmek ve onların önüne geçmek çok gurur vericiydi. Bazı anları anlatmak mümkün olmaz, bizde o anı Kanada’da yaşadık ve yaşattık. Onca ülkenin önünde Türk bayrağı önünde İstiklal Marşımızı okuduk. Bu kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir andı bizler için. İlerleyen yıllarda daha iyi başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize bu süreçte her zaman destek olan ve bizleri yalnız bırakmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.