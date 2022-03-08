Ordu’da trafik denetimleri

'Z' harfi ne anlama geliyor ve nasıl işgale desteğin sembolü oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

28 Şubat6 Mart tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 13 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 92 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 578 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 62 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 40 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 67 araç trafikten men edilirken, 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.