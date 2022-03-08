Ordu’da uyuşturucu mücadelesi

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Ordu’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği, 33 adet mavzer fişeği, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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