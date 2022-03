‘Kana kan, cana can katan kadınlar’ Ordu’da kadınlar, kan bağışının önemine dikkat çekti

Türk Kızılay Ordu Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar kan bağışının önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Kana kan, cana can katan kadınlar’ sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay Ordu Kan Alma Birimi önünde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında kan bağışı yapanlara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden hizmet alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler hediye edilirken, Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise bağışta bulunan kadınlara gül hediye etti. Etkinlikte ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stant açarak bilgilendirmede bulunan kadın emniyet ve jandarma personelleri de Türk Kızılay’a kan bağışında bulundular.



"Her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuyoruz"

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, burada yaptığı konuşmada özellikle kış aylarında kan bağışlarının azaldığını söyledi. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ulusal bir kan bağışı çağrısıyla yola çıktıklarını ifade eden Enginyurt, “Bu çağrımıza gerek vatandaşlarımız gerekse kurumlarımızdan çok güzel destekler aldık. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kadın yöneticileri ve onların nezdinde kadın personelleri buradalar, kampanyamıza destek olmaya geldiler. Cana can katan kadınlarımız, bugün kana kan katmaya geldiler. Ben tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bizlere destek veren güçlü erkeklere de çok teşekkür ediyorum. Her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuyoruz. Bu da şu anlama geliyor ki; kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Dolayısıyla ben hem buradaki vatandaşlarımıza bize gösterdikleri duyarlı destekten dolayı teşekkür ediyorum, hem de tüm vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyen hastalarımıza hayat olmaya şifa olmaya davet ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık da katıldı. Burada Ordu İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda ise kadınlara yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

