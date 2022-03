Başkan Tören: “Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kadın merkezli yatırımlarla kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, “Kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Altınordu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları unutmadı. Kadınların sosyal yaşamda ve hayatın her alanında daha etkin bir şekilde yer almaları adına çeşitli projelere imza atan ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla hazırlanan hediyeler, şehrin çeşitli noktalarındaki kadınlara ulaştırıldı. Kadınlar Günü için düzenlenen programlar kapsamında Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyede görevli kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, kadınların iş hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri adına yatırımların sürdüğünü söyledi. Kadın merkezli yatırımlarla kadın istihdamına verdikleri önemi de vurgulayan Başkan Tören, “Kadını merkeze alan üreten toplum üreten şehir hedefiyle yola çıktık. Altınordu Belediyesi olarak Kadın merkezli yatırımlarımızla kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik. Kadınlarımızı sadece üretimin değil aynı zamanda kültürün, tarihin, edebiyatın, sanatın ve yaşamın da öznesi olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de kadın istihdamına öncelik veren uygulamalarımız ve politikalarımız yine aynı kararlılıkla devam edecek” dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan heyetler, Altınordu'da kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilciliklerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde, içerisinde çikolata, çiçek, kahve ve çeşitli hediyeler bulunan paketler kadınlara ulaştırıldı.

