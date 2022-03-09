Ünye’de marketlerde fahiş fiyat denetimi

Ordu’nun Ünye ilçesindeki marketlerde ürün etiketleri ve sıvı yağ için denetimler yapıldı.

Son dönemde etiket fiyatları ile birlikte özellikle sıvı yağ ile ilgili spekülatif haberler ve uygulamalarla ilgili ilk günden itibaren devam eden denetimler sürüyor. Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta sonundan itibaren farklı zamanlarda ulusal marketler başta olmak üzere süper marketlerde denetimde bulundu.

Denetimlere, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da katılarak, raflardaki ve depolardaki sıvı yağ stoklarını inceledi. Zabıta ekipleri ayrıca, sıvı yağların etiket fiyatı ile kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin bundan sonra da devam edileceği belirtildi.

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