Ordu’da pazarcı esnafının 'soğuk' mesaisi

Ordu'nun semt pazarcıları soğuk havaya rağmen tezgahlarını açarak ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Mart ayı içerisinde etkisini arttıran soğuk hava, mesleğini sokak ve caddelerde yapanları daha çok etkiliyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Ordu’nun kent merkezinde de hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşerken, tezgahlarını açmak zorunda olan semt pazarcıları da sabahın ilk ışıkları ile tezgahlarını kuruyor. Ordu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan semt pazarlarında ekmek paralarını kazanmak için çabalayan esnaflar, olumsuz hava şartları ve fiyatlardaki artış nedeniyle işlerinde durgunluk yaşandığını belirtiyor. Yaktıkları ateşle yoluyla ısınmaya çalışan esnaf, müşteri olmasa dahi tezgahlarını kurduklarını ifade ediyor.

Kentte yaklaşık 30 yıldır pazarcılık yapan Cemile Gümüşkaya, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olmasından dolayı vatandaşların pazara az geldiğini söyledi. Fiyatları olabildiğince uygun tutmaya çalıştıklarını ve soğuk havaya karşı ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını kaydeden Gümüşkaya, “Kar da olsa biz tezgahımızı açmak zorundayız. İşlerde çok durgunluk yaşanıyor, yüksek kesimlerden insanlar gelemiyor. Soğuk hava sebze ve meyve fiyatlarını da her haliyle etkiliyor. Olabildiğince uyguna ürün satmaya çalışıyoruz. Bugün kıyafetlerim ıslandığı için bir kez üstümü değiştirdim ama ekmek parası için yine buradayız” dedi.

Pazarcı esnafı Metin Camcı da işlerde durgunluk olsa dahi yine de hareketliliğin olduğuna ifade ederek, “Soğuktan dolayı köylüler pazara gelemiyor. O yüzden satışlar düşük. Biz tezgahımızı açıyoruz, Allah’a şükür evimize ekmek götürüyoruz. Soğuk hava bizleri de etkiliyor” şeklinde konuştu.

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