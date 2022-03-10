Alman ve İngiliz'e Türk balı Türkiye'de, yıllık yaklaşık 18 bin ton ile bal üretimiyle birinci sırada yer alan Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye bal ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman ve İngiliz'e Türk balı Türkiye'de, yıllık yaklaşık 18 bin ton ile bal üretimiyle birinci sırada yer alan Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye bal ihracatı

İHA

Alman ve İngiliz'e Türk balı Türkiye'de, yıllık yaklaşık 18 bin ton ile bal üretimiyle birinci sırada yer alan Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye bal ihracatı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi tarafından Almanya ve İngiltere’ye bal ihracatı gerçekleştirildi.
Ordu, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye'de arıcılıkta birinci sırada yer alıyor. Fındıktan sonra kentte önemli gelir kaynaklarından biri olan arıcılıkta, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından son olarak Almanya ve İngiltere’ye 52 ton bal ihraç edildi. Ülkelere gönderilmek için hazırlanan ballar tırlara yüklenerek yola çıktı. 2021 yılındaki anlaşma kapsamında 200 ton balın bu sene ihracatı gerçekleştiği, 2022 yılı için gelen taleplerin ise 600 tona ulaştığı, bu rakamın daha da yükselebileceği belirtildi. 2018 yılından bu yana 750 ton civarında bal ihracatının gerçekleştirildiği, bu rakamların gün geçtikçe arttığı açıklandı.

“2021 yılında Ordu’dan toplam 444 ton bal ihracatı gerçekleşti”
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu’nun yaklaşık 600 bin koloni ve 3 bin 500 arı yetiştiricisi ile Türkiye’de en çok bal üreten il olduğunu söyledi. Ordulu arıcıların Türkiye’nin farklı noktalarında doğal balı üretmek çaba sark ettiğini aktaran Yılmaz, “Bu haliyle üretimi ile Türkiye’de bir numara olan Ordu’da bal ihracatında da özellikle BALMER A.Ş. tesisinin kurulması ile birlikte artış yaşanmaya başlandı. 2021 yılı içerisinde 150 ton civarında bal yurtdışına tesis üzerinden sadece ihraç edildi, bu diğer bal ihracatı yapan iş insanlarımız da işin içine katıldığında 2021 yılında 444 civarında bal ihracatı Ordu’dan gerçekleşmiş oldu” dedi.

Ordu’dan bir yılda bin ton bal ihracatı gerçekleşmesi hedefleniyor
“Bu sene sadece BALMER A.Ş. üzerinden 200 ton civarında bal ihracatımız söz konusu olacak. Tabii, diğer firmalar üzerinden yapılacak olan bal ihracatı ile birlikte bu rakamın 600700 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diyen Yılmaz, “2023 yılında bizim esas hedefimiz, ilden yapılacak olan bal ihracatını bin tonun üzerine çıkartmak. Bu noktada da BALMER’in çok önemli bir görev üstleneceğini, yaklaşık 600 tonluk balın tesislerinden geçmek suretiyle yurtdışına ihraç edilmesini bekliyoruz. Yine diğer firmalarımızın da yapacağı bal ihracatı ile beraber inşallah Ordu’dan bin tonun üzerinde bal ihracatı gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Önümüzdeki süreçte sadece bal değil, diğer arı ürünlerinin de ihracatını gerçekleştireceğiz”
BALMER’in kurulması ile birlikte sadece bal değil, diğer arı ürünlerinin de kentte üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin de inşallah üretimini arttırmak sureti ile önümüzdeki süreçte Ordu’dan sadece bal değil, balın yanında diğer arı ürünlerinin de ihracatını gerçekleştireceğiz. İlimizde yoğun olarak üretilen kestane balının da bu sene yurtdışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. İlk kez kestane balını da yurtdışına göndermiş olacağız” şeklinde konuştu.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, 2021 yılında üreticiden alınan balların Almanya ve İngiltere’ye ihraç edildiğini kaydetti. Amaçlarının, balın hak ettiği değeri kazanarak, ihracatı arttırmak olduğuna değinen Çifçi, artık dünyanın her noktasına bal gönderebildiklerini ifade etti. Çifçi, “Birliklerimizin bal alımı yapması fiyatların da bir miktar yukarıya çıkmasını sağlıyor. İhracatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi döviz girdisi sağlıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Üreticilerimizin ballarının en az yüzde 30’unu ihraç etmek istiyoruz”
Çifçi, "Önümüzdeki sene içerisinde ihracat çalışmalar daha da fazla, gelen talepler şuanda 600 ton civarında. 2021 yılında aldığımız 200 ton balı gönderdikten sonra 2022 yılında da yaklaşık 600 tonluk bir anlaşmamız var, 2022 yılı için bu rakam bin tona da çıkabilir. Amacımız BALMER tesisinde üreticilerimizin ürettiği yaklaşık 18 bin ton balın en azından yüzde 30’unu (56 bin ton) yurtdışına ihraç edebilmek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da doktorlar kadınlar için buluştu
YEREL HABERLER Ordu’da doktorlar kadınlar için buluştu
ODÜ ile otomotiv firmaları arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ODÜ ile otomotiv firmaları arasında işbirliği ...
Ordu’da pazarcı esnafının 'soğuk' mesaisi
YEREL HABERLER Ordu’da pazarcı esnafının 'soğuk' mesaisi
Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki ...
Ünye’de marketlerde fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Ünye’de marketlerde fahiş fiyat denetimi
Başkan Tavlı: “Eğitime destek olmazsa olmazımız”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Eğitime destek olmazsa olmazımız”
Altınordu’da alt ve üstyapı yatırımları artıyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üstyapı yatırımları artıyor
Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı
Vali Sonel, fahiş fiyat denetiminde
YEREL HABERLER Vali Sonel, fahiş fiyat denetiminde
Başkan Tavlı: “Yöresel Ürün Pazarı Ünye’ye değer katacak”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Yöresel Ürün Pazarı Ünye’ye değer ...
Başkan Tören: “Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Kadın merkezli yatırımlarımıza devam ...
Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi
YEREL HABERLER Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi
Minik Ömer, her market alışverişinde sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Minik Ömer, her market alışverişinde sokak ...
‘Kana kan, cana can katan kadınlar’ Ordu’da kadınlar, kan bağışının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER ‘Kana kan, cana can katan kadınlar’ Ordu’da kadınlar, ...
Türkiye'de akciğer kanseri görülme oranı dünya ortalamasının üzerinde Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “Yüzyılımızın vebası sigara, akciğer kanserleri başta olmak üzere birçok kanser çeşidiyle yakından ilişkilidir” “Sigara karşıtı kampanyaların kanser rakamları üzerine olumlu yansıması ancak 20 yıl sonra olacaktır”
YEREL HABERLER Türkiye'de akciğer kanseri görülme oranı dünya ...
Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi
Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Ordu’da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
Ordu’da uyuşturucu mücadelesi
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu mücadelesi
Ordu’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Ordu’da trafik denetimleri
Türkiye’nin gururu oldular Kanada’da yapılan en üst düzey robotik yarışmasında Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi birinci olarak Türk bayrağını göndere çektirdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin gururu oldular Kanada’da yapılan en üst ...
48 yıldır evinin hanımı, 18 yıldır mahallesinin muhtarı Evinde eş, mahallesinde hem abla hem ana
YEREL HABERLER 48 yıldır evinin hanımı, 18 yıldır mahallesinin ...
İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu Yapılan çalışmalarda öğrenciler 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşırken, elde edilen fosiller ile fosil bilim müzesi kuruldu Kurulan müzenin özelliği ise Türkiye'de ilk kez bir imam hatip lisesinde fosil bilim merkezi olması
YEREL HABERLER İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.