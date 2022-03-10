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Başkan Tavlı: “2019 yılından bu yana 70’ten fazla metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik”

İHA

Başkan Tavlı: “2019 yılından bu yana 70’ten fazla metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik”

Ordu’nun Ünye ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2019 yılından bu yana 70’ten fazla metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.
Ünye Belediyesi ekipleri, tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatı ile ilçe genelinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımı devam ederken, Gürecülü Mahallesi'nde bulunan ve risk oluşturduğu tespit edilen metruk binanın yıkım işlemlerine başlandı.
Kent genelinde 3 yıllık süre içerisinde 70'ten fazla metruk binanın yıkım işleminin gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Hemşerilerimin istek ve talepleri doğrultusunda ilgili birimlerimiz tarafından yapılan inceleme ve tespitlerle mahallelerimizde risk oluşturan binalarda yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylelikle binanın hem farklı amaçlarla kullanımını önlemiş oluyoruz, hem de çevre sakinleri açısından olabilecek can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla 2019 yılından bu yana tehlike oluşturan 70’ten fazla metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.

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